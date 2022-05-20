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مقدمه التهنئة لمدير مكتب الهلال الجديد

وزارة الخارجية تتفقد مشاريع الهلال الأحمر التركي في غزة

20 آيار / مايو 2022 08:58

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غزة-الرأي

نظمت وزارة الخارجية الفلسطينية جولةً تفقديةً للمشاريع التنموية التي ترعاها جمعية الهلال الأحمر التركي في مدينة غزة. كمشاريع معهد الأمل للأيتام وعددٍ من مصانع ومعارض المنتجات بالإضافة إلى التكية الخيرية.
وشارك في الجولة كل من مدير عام الوزارة م. محمود المدهون ومدير التدريب الدبلوماسي د. احمد دلول، حيث قدما التهنئة لرئيس وفد جمعية الهلال الأحمر الجديد فورال جان كورال، الذي كان في استقبال وفد الخارجية مع لفيفٍ من موظفي الهلال والعاملين فيه.
بدوره ، أطلَع مدير عام وزارة الخارجية م. المدهون مدير مكتب الهلال الأحمر على أنشطة وزارته خلال الفترة الحالية، متطرقًا إلى خططها في السنوات القادمة، كاشفًا النقاب عن المشاريع التنموية التي يحتاجها قطاع غزة، لاسيما العاجلة منها في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ ما يزيد عن خمسة عشر عاما.
من جهته، أثنى مدير مكتب الهلال الأحمر على زيارة وفد الخارجية، واعدًا بتعاونٍ ودعمٍ أكبر وأكثر حيوية خلال الفترة المقبلة بما يخدم أهالي قطاع غزة.
يُذكر أن هذه الجولة تأتي ضمن جولاتٍ وزياراتٍ تفقديةٍ عِدة تقوم بها وزارة الخارجية في الآونة الأخيرة.
 

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