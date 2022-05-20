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التعليم يستقبل اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي

20 آيار / مايو 2022 09:01

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غزة-الرأي

استقبل مركز خدمة الجمهور بوزارة التربية والتعليم العالي اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي برئاسة أ. حمدي شعت.
وقد كان في استقبال اللجنة مدير عام التخطيط أ. عائد الربعي، وعدد من موظفي الوزارة، حيث اطلع الفريق على جهود التعليم في تقديم الخدمات للجمهور في مجال إنجاز المعاملات مثل تصديق الشهادات والمنح وكافة التسهيلات المميزة التي يتلقاها المراجعين.
بدورها ،أشاد شعث بجهود وزارة التربية والتعليم في تقديم الخدمات للجمهور من خلال تدشين صالة متطورة لمركز الجمهور والخدمات التي تقدم للمراجعين وأبناء شعبنا، لافتاً إلى أن جودة الخدمات المقدمة تُضاهي الخدمات المقدمة في أرقى الدول.
من جانبه، رحّب الربعي بأعضاء الوفد مشيداً بجهودهم في المجال القيمي، ومؤكداً أن وزارة التعليم تحرص على تقديم الخدمات لجمهورنا الكريم بأفضل صورة وذلك ضمن الرؤية الحكومية لتطوير وتجويد الخدمات المقدمة لشعبنا.
 

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