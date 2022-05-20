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المعهد العالي للقضاء يفتتح دورة الدفعة السادسة من برنامج الخبير

20 آيار / مايو 2022 09:02

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غزة-الرأي

افتتح المستشار سامي الأشرم عميد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، دورة الدفعة السادسة من برنامج الخبير، بحضور أ. محمد أبو بركة مستشار وزير العدل لشؤون المعهد العالي للقضاء، و د. نافذ المدهون المحامي والمستشار القانوني، ومحاضر اللقاء الأول من برنامج الدورة.
ورحب المستشار الأشرم بالحضور جميعاً، مؤكداً أهمية دور الخبير وثقل الأمانة الملقاة على عاتق الخبراء، في تشكيل اليقين وترسيخ القناعة لدى القضاة في المحاكم بما يحفظ حقوق المتخاصمين، في القضايا المتنازع عليها في المحاكم.
وأوضح المستشار الأشرم أن هذا البرنامج التدريبي، يستهدف الخبراء الراغبين بقيد أسمائهم وفقاً لنظام اعتماد الخبراء في وزارة العدل، ويهدف إلى تعزيز وتطوير قدراتهم، وتمكينهم من مجال الخبرة وفقاً للقوانين المعمول بها في فلسطين.
بدوره تحدث المستشار المدهون في محور "تعريف الخبير وأهميته في إثبات الدعوى المدنية والجزائية" في أولى لقاءات الدورة.
وتأتي دورة الدفعة السادسة ضمن سلسلة دورات في نفس المجال، تهدف إلى تخريج قرابة 200 خبير سيتم اعتمادهم وفقاً لنظام اعتماد الخبراء في وزارة العدل.
العلاقات العامة والإعلام 2022م
 

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