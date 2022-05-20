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افتتاح الدورة الأولى لإعداد قادة ومنشطي المخيمات الصيفية

20 آيار / مايو 2022 09:08

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غزة-الرأي

افتتح المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الدورة الأولى لإعداد قادة ومنشطي المخيمات الصيفية، والتي تشرف عليها وحدة الرياضة - دائرة التدريب والرياضة للجميع بالمجلس، في قاعة المرحوم راسم يونس بمجمع فلسطين الرياضي بغزة.
وانطلقت الدورة الأولى بمشاركة (٢٥) فتاة، بحضور نبيل عواجة مدير وحدة الرياضة، ومحمد أبو عيطة مدير التدريب والرياضة للجميع، وبلال الشاعر مدير دائرة الأندية والاتحادات الرياضية.
وأوضح محمد أبو عيطة أن الدورات تستهدف (٢٠٠) شاب وفتاة ممن سجلوا على الرابط الخاص بالدورة، لتأهيل المشاركين قبل انطلاق موسم المخيمات الصيفية، وقال أبو عيطة أن الدورات تتضمن عدة مواضيع أبرزها إعطاء فكرة أساسية عن أهمية القيادة - التدريب على مهارة التخطيط وبيان أهميته - معرفة صفات الاجتماع الناجح- كيفية بناء فريق العمل وصفات الفريق الناجح- الإلمام بمهارة الحوار والنقاش وأثرها في القيادة- تطبيق عملي على إدارة الزاويا الخاصة بالمخيمات.
 

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