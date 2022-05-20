وزارة الأسرى تزور عدد من عوائل أسرى محافظة رفح

09:14وزارة الأسرى تزور عدد من عوائل أسرى محافظة رفح

09:20الاحتلال يعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه بالخليل وآخر في طولكرم

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