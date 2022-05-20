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ضمن برنامج زيارات ذوي الأسرى

وزارة الأسرى تزور عدد من عوائل أسرى محافظة رفح

20 آيار / مايو 2022 09:14

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غزة-الرأي

زار فريق عمل دائرة الرعاية والإرشاد بوزارة الأسرى والمحررين الخميس أربعة أسرى من محافظة رفح - الشوكة، وذلك بمشاركة  كل من الأخصائيين أ. ختام بكر، أ. روند الحداد ، أ. صلاح المصري، ومسؤول ملف أسرى رفح أ.بشار الحمايدة. وتمثلت الجولة بزيارة ميدانية لعائلة الأسير أمير عبد العزيز عطوه الدباري (21) عام والمعتقل منذ 2021-11-27 ، والمحكوم سنتين ونصف،وعائلة الأسير علي نصر الله عطا الله الهسي (21) عام والمعتقل منذ 2-10-2021 ، والمحكوم "4" سنوات وشهرين. كما قام فريق العمل بزيارة عائلة الأسير ياسر اسماعيل سليمان ابو سنيمة (22) عام والمعتقل منذ 8/12/221، والمحكوم عامين ،وعائلة الأسير علي ابراهيم سليمان ابو سنيمة (21) عام والمعتقل منذ 19-12-2021، والمحكوم عامين و10 شهور. يذكر أن الوزارة على تواصل دائم مع عائلات الأسرى حيث تم زيارة ما يقارب من (59) زيارة منذ عام بداية 2022 في كافة محافظات قطاع غزة.
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