وزارة الأسرى تزور عدد من عوائل أسرى محافظة رفح

زار فريق عمل دائرة الرعاية والإرشاد بوزارة الأسرى والمحررين الخميس أربعة أسرى من محافظة رفح
- الشوكة، وذلك بمشاركة كل من الأخصائيين أ. ختام بكر، أ. روند الحداد ، أ. صلاح المصري، ومسؤول ملف أسرى رفح
أ.بشار الحمايدة.
وتمثلت الجولة بزيارة ميدانية لعائلة الأسير أمير عبد العزيز عطوه الدباري (21) عام والمعتقل منذ 2021-11-27 ، والمحكوم سنتين ونصف،وعائلة الأسير علي نصر الله عطا الله الهسي (21) عام والمعتقل منذ 2-10-2021 ، والمحكوم "4" سنوات وشهرين.
كما قام فريق العمل بزيارة عائلة الأسير ياسر اسماعيل سليمان ابو سنيمة (22) عام والمعتقل منذ 8/12/221، والمحكوم عامين ،وعائلة الأسير علي ابراهيم سليمان ابو سنيمة (21) عام والمعتقل منذ 19-12-2021، والمحكوم عامين و10 شهور.
يذكر أن الوزارة على تواصل دائم مع عائلات الأسرى حيث تم زيارة ما يقارب من (59) زيارة منذ عام بداية 2022 في كافة محافظات قطاع غزة
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