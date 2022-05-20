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خلال جولة تفقديه لمزارعي الشمال

وكلاء الحكومة يطلعون على جودةالمنتج المحلي ووفرته

20 آيار / مايو 2022 09:19

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غزة-الرأي

أجرى كلاً من وكيل وزارة الزراعة أيمن اليازوري، ووكيل وزارة المالية عوني الباشا، ووكيل وزارة الاقتصاد عبد الفتاح الزريعي، جولة تفقدية مشتركة على مزراعي شمال قطاع غزة ، وذلك  للاطلاع على سلامة وجودة ووفرة المنتج المحلي في بعض السلع و المحاصيل الزراعية، وذلك في مسعى لدعم المزارعين الفلسطينيين والمحافظة على ديمومة انتاجهم.
واستمع الوكلاء، من مختصين الزراعة والمزارعين إلى مساحات وحجم الإنتاج الزراعي في عديد من السلع المنتجة محلياً، إضافة إلى القدرة التسويقية والحماية اللازمة لهم في المستقبل.
وأكد وكيل الزراعة، أن من أولويات وزارته دعم المحاصيل المنتجة محلياً وتوفير الحماية التسويقية لها في السوق المحلي وتسويق الفائض منها لأسواق الضفة أو حتى تصديرها للخارج، مشدداً على دورهم في تحقيق التوازن بين المزارع والتاجر والمستهلك.
وحيا اليازوري، صمود المزارعين والمربين في جميع محافظات القطاع المختلفة، مؤكداً أنهم يقفون على ثغر مهم في توفير الغذاء الصحي والآمن لشعبهم.
 

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