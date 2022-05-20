العدل تدين منع الاحتلال التحقيق باغتيال الصحفية أبو عاقلة

غزة-الرأي

عدت وزارة العدل منع الاحنلال إجراء تحقيق في اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة دليل واضح على استهتار الاحتلال بالمجتمع الدولي، وعدم اكتراثه بالقوانين الدولية، و مؤشر كبير على عمق دموية هذا الاحتلال، وإجرامه الذي بات يثبر غضب الأحرار في كل العالم.

واكدت الوزارة في بيان وصل " الراي" نسخة عنه أن تعاضد الأدلة وظهور المزيد منها، وخاصة المقاطع المصورة التي عرضتها قناة الجزيرة بالأمس، تؤكد إدانة الاحنلال بشكل لا مراء فيه، ما جعله يستخدم هذا الأسلوب الخبيث ويمتنع عن فتح تحقيق، حتى لا يتحمل تداعيات الإدانة المؤكدة.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي لملاحقة الاحتلال بشكل جدي وفعال، ومحاسبته على هذه الجريمة، ووقف المسلسل الدموي الذي يمارسه الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني.

