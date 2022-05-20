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بلدية غزة وبلدية ترومسو النرويجيه توقعان مذكرة تفاهم

20 آيار / مايو 2022 03:22

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غزة-الرأي

وقع رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج  مذكرة تعاون وتفاهم مع رئيس بلدية ترومسو في النرويج، وذلك ضمن جولة خارجية لتعزيز علاقات البلدية الخارجية وتفعيل اتفاقيات التوأمة.
وتشمل المذكرة تعزيز التعاون في جوانب عديدة في مقدمتها تبادل الخبرات بين البلديتين في قطاعات: المياه، والنفايات الصلبة، ومعالجة المياه العادمة، إنشاء مجلس شبابي استشاري، دعم مركز الأطراف الصناعية في غزة، وتفعيل المراكز والأنشطة الثقافية.
يذكر أن هذه المذكرة جاءت كخطوة جادة نحو تفعيل العلاقات الرسمية بين مدينتي غزة وترومسو، بعد مرور أكثر من 21 عامًا على التوأمة الموقعة عام 2001.
 

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