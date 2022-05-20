اسعاد الطفولة ينظم لقاءاً توعوياً لادارة النفايات الصلبه

غزة-الرأي

نفذ مركز إسعاد الطفولة التابع لبلدية غزة لقاءا توعويا حول طرق إدارة النفايات الصلبة والإستفادة منها بعنوان " معاً لاستثمار النفايات المنزلية.

وشارك في الورشة التي عقدت بمقر المركز بمتنزه البلدية الرئيس وذلك بمشاركة 20 سيدة وطالبه المدارس بإشراف م. مصطفى العشي من مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة.

واشتملت محاور اللقاء على عدة نقاط أبرزها؛ تقديم نبذة مختصرة عن خدمات البلدية للمجتمع المحلي، والتعريف بالنفايات ومركباتها، وعرض فيديو خاص بخدمات بلدية غزة للمجتمع المحلي والية ترحيل النفايات، بالإضافة إلى كيفية التقليل من كمية النفايات، وكيفية عمل الدوبال ( السماد العضوي ) الشق النظري، وتطبيق الدوبال عمليا في وحدة المعالجة ( كمبوستر ).

وفي ذات السياق نفذ المركز لقاء توعويا آخر حول إستثمار النفايات المنزلية بمشاركة 70 طالباً من مدرسة رفح للذكور وتخلل اللقاء عرض فيديو عن خدمات البلدية وجهود جمع ومعالجة النفايات الصلبة في مدينة غزة.

