وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء صافية وارتفاع درجات الحرارة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الــ141 وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد فتى وإصابة حرجة برصاص الاحتلال في جنين وكالة الرأي الفلسطينية اسعار المنتجات الزراعية " خضروات ودواجن ولحوم حمراء " وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل وكالة الرأي الفلسطينية يوتيوب يطرح تحديثا جديدا لمستخدميه وكالة الرأي الفلسطينية واتساب تعزز عائداتها عبر واجهة برمجة التطبيقات السحابية وكالة الرأي الفلسطينية تكنولوجيا جديدة.. ألواح للطاقة الشمسية تولد الكهرباء ليلاً وكالة الرأي الفلسطينية حافظ على عيونك في الصيف وكالة الرأي الفلسطينية 5 أسباب تجعلك تتعرق أثناء نومك
أخبار » الرياضة و الملاعب

يوفنتوس ضيفاً على فيورنتينا اليوم فى ختام الدوري الإيطالي

21 آيار / مايو 2022 08:14

11
11

يحل فريق يوفنتوس ضيفاً على نظيره فيورنتينا فى التاسعة إلا الربع مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة 38 والأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي فى لقاء قوي بين الفريقين على ملعب "أرتيميو فرانكي".

ويسعى يوفنتوس لحصد الثلاث نقاط تقليص الفارق بين السيدة العجوز ونابولي إلى 3 نقاط فقط، حيث يحتل المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 70 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نابولى صاحب المركز الثالث.

على الجانب الآخر، يحتل فيورنتينا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 59 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن روما صاحب المركز السادس. وفي حالة فوزه يستطيع تخطي نادي روما بقيادة مدربه المخضرم جوزيه مورينيو.

والتقي يوفنتوس مع نظيره فيورنتينا من قبل 20 مباراة، حيث نجح اليوفي في إقتناص الفوز في 14 مباراة، وفيورنتينا فاز في 3 مباريات، وتعادل الفريقان في ثلاث مواجهات.

يذكر أن صراع الدوري الإيطالي بين ميلان المتصدر وفريق إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، ويواجه ميلان نظيره ساسولو الجولة الأخيرة.

يذكر أن الصراع القائم على تحقيق لقب بطولة الدوري الإيطالي بين آي سي ميلان "المتصدر" وغريمه إنتر ميلان "الوصيف".

ويواصل إنتر ميلان ملاحقة ميلان على الصدارة، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 81 نقطة، فيما يحتل ميلان الصدارة برصيد 83 نقطة ، ويلتقي مع سامبدوريا، فيما يلعب ميلان مع ساسولو يوم الأحد الموافق 22 من شهر مايو الجاري وهي المواجهتين الذين سيحسمى بطل الدوري الإيطالي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز إسعاد الطفولة يستعرض ثقافات الشعوب في فعالية للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟