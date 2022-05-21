يوفنتوس ضيفاً على فيورنتينا اليوم فى ختام الدوري الإيطالي

يحل فريق يوفنتوس ضيفاً على نظيره فيورنتينا فى التاسعة إلا الربع مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة 38 والأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي فى لقاء قوي بين الفريقين على ملعب "أرتيميو فرانكي".

ويسعى يوفنتوس لحصد الثلاث نقاط تقليص الفارق بين السيدة العجوز ونابولي إلى 3 نقاط فقط، حيث يحتل المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 70 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نابولى صاحب المركز الثالث.

على الجانب الآخر، يحتل فيورنتينا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 59 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن روما صاحب المركز السادس. وفي حالة فوزه يستطيع تخطي نادي روما بقيادة مدربه المخضرم جوزيه مورينيو.

والتقي يوفنتوس مع نظيره فيورنتينا من قبل 20 مباراة، حيث نجح اليوفي في إقتناص الفوز في 14 مباراة، وفيورنتينا فاز في 3 مباريات، وتعادل الفريقان في ثلاث مواجهات.

يذكر أن صراع الدوري الإيطالي بين ميلان المتصدر وفريق إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، ويواجه ميلان نظيره ساسولو الجولة الأخيرة.

يذكر أن الصراع القائم على تحقيق لقب بطولة الدوري الإيطالي بين آي سي ميلان "المتصدر" وغريمه إنتر ميلان "الوصيف".

ويواصل إنتر ميلان ملاحقة ميلان على الصدارة، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 81 نقطة، فيما يحتل ميلان الصدارة برصيد 83 نقطة ، ويلتقي مع سامبدوريا، فيما يلعب ميلان مع ساسولو يوم الأحد الموافق 22 من شهر مايو الجاري وهي المواجهتين الذين سيحسمى بطل الدوري الإيطالي.