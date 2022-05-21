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فدائي الشاطئية يتأهل لنصف النهائي بعد خسارة السعودية

21 آيار / مايو 2022 08:18

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تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية لنصف نهائي بطولة غرب آسيا، والمقامة في مدينة جازان بالسعودية، بعدما ضمن التواجد في المركز الثاني للمجموعة الثانية.

منتخب فلسطين على الرغم من خسارته أمام البحرين أمس، إلا أنه استفاد من خسارة منتخب السعودية أمام البحرين بنتيجة هدف مقابل ثلاثة، ليتربع المنتخب البحريني على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط وحل المنتخب الوطني ثانياً برصيد 3 نقاط وبقي المنتخب السعودي في المركز الثالث بدون أي رصيد من النقاط.

وكان منتخبنا افتتح مشواره في بطولة غرب آسيا بالفوز على السعودية بستة أهداف مقابل أربعة، قبل ان يخسر من البحرين بهدفين مقابل أربعة.

وسيكون المنتخب الوطني امام مهمة صعبة في نصف النهائي عندما يلتقي المنتخب العُماني متصدر المجموعة الأولى يوم الأحد القادم، فيما يواجه منتخب البحرين نظيره الإماراتي صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى.

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