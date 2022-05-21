أنشيلوتي يعلن رحيل بيل وإيسكو عن ريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، رحيل ثنائي الفريق جاريث بيل وإيسكو ألاركون عن الفريق الملكي، مشيرا إلى أن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الإنجليزي 28 مايو الجاري ستكون الأخيرة لهما.

وخاض الثنائي المباراة الأخيرة لهما في الدوري الإسباني، حيث حسم التعادل السلبي أحداث مباراة ريال مدريد ضد نظيره ريال بيتيس 0-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن مباريات الجولة 38 الأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "مسيرة إيسكو مع ريال مدريد تنتهي اليوم، لقد كانت مسيرة رائعة، بالتأكيد كان بإمكانه فعل المزيد لكنه كان مهماً، أتمنى له الأفضل".

وأضاف: "جاريث بيل أراد أن يقول وداعا الليلة، لكنه لم يستطع، ستكون لديه فرصته خلال النهائي لأنني أعتقد أنه سيكون جاهزا للعب".

وعن موقف مارسيلو علق قائلا: "مارسيلو لم يودعنا بعد، إنه قائدنا وسيكون في النهائي، إنه أحد عظماء لاعبي كرة القدم في العالم، ومن أفضل المدافعين في العالم".

وتابع: "لقد كان موسما بدأنا فيه بشكل جيد وانتهينا بشكل أفضل، وكانت لدينا استمرارية في المباريات، لقد لعبنا بشكل جيد، وأحيانا أقل من ذلك بقليل، كان لدى الفريق دائما الالتزام والعمل الجماعي".

وبهذا يختتم ريال مدريد مسابقة الدوري الإسباني على الصدارة برصيد 86 نقطة، من الفوز في 26 مباراة والتعادل في 8 لقاءات والخسارة في 4 مواجهات، بينما فريق بيتيس فتواجد في المركز الخامس برصيد 65 نقطة.

وتعتبر المباراة بمثابة "بروفة" قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لـ ريال مدريد، والذي يواجه ليفربول يوم 28 مايو القادم على ملعب "دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس.