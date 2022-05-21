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سلطة الاراضي :إزالة تعديات على أراض حكومية بالشمال

21 آيار / مايو 2022 09:31

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غزة-الرأي

نفذت طواقم سلطة الأراضي في محافظة شمال غزة الخميس إزالة تعديات عبارة عن أكشاك على أرض حكومية تطل على البحر غربي مدينة جباليا.
وأفاد مكتب الشمال بسلطة الأراضي أن بعض هذه التعديات تمت إزالتها سابقًا وتكرر التعدي عليها من جديد ، وجاءت الإزالة التي طالت مساحة دونما من الأرض بعد توجيه العديد من الإخطارات إلى المتعدين لإخلاء تعدياتهم.
وفي قرية أم النصر إلى الشمال من مدينة بيت لاهيا سجلت الطواقم الميدانية محضر ضبط وسلمت إخطارًا إلى أحد المواطنين المتعدين في منطقة عند مدخل القرية حيث أنه قام بالتعدي على أرض حكومية وبيعها لمواطن آخر.
وأوضح مكتب الشمال أنه بعد إزالة تعدي المواطن المقصود عن الأرض الحكومية رجع وتعدى مرة ثانية وتم إعطائه فرصة لإزالة التعدي باليد خلال 48 ساعة.
ولاحظت طواقم التفتيش إنشاءات جديدة على أراضٍ حكومية وهي عبارة عن أربعة بيوت ضمن تعديات جديدة وجرى التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بالإزالة ، وبالتعاون مع قوات الشرطة تم توقيف عدد من الأشخاص والعمال للتحقيق معهم لمعرفة بعض المتعدين الهاربين وبعد ذلك تم عمل محضر ضبط وتسليم إخطار لصاحب البيت.
 

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