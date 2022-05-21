"وزارة الأسرى "تجرى فحوصات طبية شاملة للأسرى المحررين حديثا

غزة-الرأي

أجرت وزارة الأسرى والمحررين سلسلة من الفحوصات الطبية للأسرى المحررين بالتعاون مع وزارة الصحة بغزة ومجمع الشفاء الطبي، والمستشفى الأوروبي في رفح للاطمئنان على الأوضاع الصحية للأسرى المحررين حديثاً من سجون الاحتلال في ظل سياسة الاهمال الطبي المتعمد التي تمارسها ادارة السجون على الأسرى.

بدوره، أوضح مدير عام العلاقات العامة والاعلام بوزارة الأسرى أ. صابر أبو كرش أن هذه الفحوصات تأتي ضمن برنامج صحي ترعاه وتشرف عليه الوزارة على الدوام، والذي يهدف الى توفير أكبر قدر ممكن من الخدمات لشريحة المحررين وذويهم، بما فيها الجانب الصحي لعائلة الأسير بتغطية التأمين الصحي، والقيام بإجراء الفحص الطبي الشامل على الأسرى المحررين بعد خروجهم مباشرة من سجون الاحتلال.

وذكر د. أيمن السحباني " ممثل وزارة الصحة " عن البرنامج أن الفحوصات للمحررين تشمل الفحص المخبري، وفحص الأشعة بكافة أنواعها إضافة للرنين المغناطيسي، وفحوصات القلب والمعدة والأعصاب، ووظائف الكلى، مشيرا أن أبواب المؤسسات الصحية مفتوحة لجميع الأسرى المحررين حديثا دونما استثناء أحد.

