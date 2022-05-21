الحكم المحلي والصليب الأحمر توقعان اتفاقية تفاهم للمرحلة الثانية

غزة-الرأي

وقعت وزارة الحكم المحلي مذكرة تفاهم مع مؤسسة الصليب الأحمر لتمويل تنفيذ مشروع تأهيل الطرق والأرصفة المتضررة من العدوان الإسرائيلي الأخير 2021على قطاع غزة – المرحلة الثانية.

حيث وقع عن الوزارة السيد الوكيل م. سمير مطير، وعن الصليب الأحمر نيكولا جبرايرت نائب مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعثة غزة لتنفيذ المشروع بتكلفة تقديرية 200 ألف دولار.

من جهته ، أكد وكيل الوزارة م. سمير مطير على أن الحكم المحلي بصدد تعزيز التعاون المشترك والعلاقة التكاملية التشاركية مع كافة قطاعات المجتمع المدني والمحلي إيمانا من الوزارة بدورها الرئيسي في تحقيق شراكة حقيقية من أجل المساهمة في تسهيل العمل وتنفيذ المشروع بما يخدم المجتمع والمواطنين.

ويهدف المشروع إلى تأهيل شوارع وأرصفة تعرضت للدمار والاستهداف المباشر في عدوان 2021في المناطق الأكثر تضررا في 6 بلديات وهي غزة وجباليا وبيت لاهيا وبيت حانون وخانيونس ودير البلح.

ويشمل المشروع تشغيل عمال عدد 66 بواقع 50 يوم عمل ليتم من خلالهم تنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع البلديات التي سيتم تنفيذ المشروع ضمن نطاق نفوذها.

واستهدف المشروع عدة شوارع وهي في غزة " شارع ضبيط، أبوحليمة "، خانيونس "شارع السكة" ، جباليا " شارع الهوجة وشارع الرشيد"، بيت لاهيا " شارع الشيخ زايد والوئام (قليبو)، بيت حانون " شارع المغاير" وشوارع متفرقة في دير البلح.

