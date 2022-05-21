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انتهاء المرحلة الأولى من مشروع صيانة طرق أسفلتية بخان يونس

21 آيار / مايو 2022 01:27

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غزة-الرأي

أنهت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة المرحلة الأولى من مشروع صيانة الطرق الأسفلتية بالمدينة والبالغة تكلفته الإجمالية (77) ألف دولار .
وخلال جولته التفقدية لمتابعة سير العمل أثنى رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة الطواقم العاملة في الميدان والتي تؤدي مهامها على أكمل وجه لخدمة سكان المحافظة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى قد شملت ترميم مساحات الأسفلت المهترئة نتيجة الحفر والهبوطات وذلك على مساحة (1,000) متر مربع، في شارعي الشيخ ناصر والصليب الأحمر.
وبين د. البطة أهمية المشروع الذي يأتي استكمالاً لجهود البلدية الرامية لتعزيز خدماتها المقدمة للسكان وللتخفيف عنهم في ظل الظروف الراهنة، سيما وأن الشارعين المذكورين يعدان مسلكين مهمين وحيويين لأصحاب المركبات والمواطنين والمتسوقين نتيجة لقربهما من سوق الأربعاء الشعبي الذي ينعقد أسبوعيًا منذ عشرات السنين.
والجدير ذكره بأن أعمال المشروع شملت تهيئة طبقة الأساس ودمكها وإصلاح الأعطال بشبكات البنية التحتية من المياه والصرف الصحي، ورصف الحفر والهبوطات.
 

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