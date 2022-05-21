الأشغال تستكمل تدقيق بيانات عشوائية نهر البارد

غزة-الرأي

استكملت اللجنة الحكومية الخاصة بنهر البارد، تدقيق بيانات عشوائية نهر البارد في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

بدورها، أكدت الوزارة أن اللجنة ستقوم بوضع التوصيات اللازمة والملائمة للبدء بإنهاء العشوائية.

