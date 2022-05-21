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ضمن لجنة حكومية مشتركة

الأشغال تستكمل تدقيق بيانات عشوائية نهر البارد

21 آيار / مايو 2022 01:43

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غزة-الرأي

استكملت اللجنة الحكومية الخاصة بنهر البارد، تدقيق بيانات عشوائية نهر البارد في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
بدورها، أكدت الوزارة أن اللجنة ستقوم بوضع التوصيات اللازمة والملائمة للبدء بإنهاء العشوائية.
 

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