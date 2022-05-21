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الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

21 آيار / مايو 2022 04:31

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد.

وقالت الوزارة: "إن السفر غدا سيكون  للحافلتان: الأولى، والثانية حتى الرقم (170) من الكشف الجديد رقم (2022/22)، للاطلاع على الأسماء اضغط هنا، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/20) للإطلاع على الأسماء اضغط هنا". 

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدةً على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ودعتهم للالتزام لإجراء فحص كورونا للمسافرين من الكشف الجديد غداً الأحد في مركز شـهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

ونشرت مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

- الأحد 5/22: فحص الحافلات (باقي 2-5).

- الإثنين 5/23: فحص الحافلات (6-8).

- الثلاثاء 5/24: فحص الحافلتين (9 و10).

وشددت على أهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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