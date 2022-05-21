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الداخلية تنشر إحصائية حركة منفذ بيت حانون خلال أسبوع

21 آيار / مايو 2022 05:28

غزة- الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (15 وحتى 20 مايو 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 9850 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 6722 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 9649 مواطناً و130 أجنبياً، و71 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 6496 مواطناً، و145 أجنبياً، و76 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى خمس وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

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