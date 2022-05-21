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"الخدمات الطبية" تختتم برنامجًا تدريبيًا في الصحة النفسية

21 آيار / مايو 2022 05:37

الخدمات الطبية تختتم برنامجًا تدريبيًا في الصحة النفسية
الخدمات الطبية تختتم برنامجًا تدريبيًا في الصحة النفسية

غزة- الرأي:

اختتمت وحدة التنمية البشرية في المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية دورة إعداد نخبة من المدربين لبرنامج مساعدة المساعدين الخاص بالصحة النفسية، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وحضر اختتام الدورة كل من المدير العام لمديرية الخدمات الطبية اللواء طبيب محمد رمضان صالح، ومدير وحدة التنمية البشرية المقدم صيدلي علاء طلال الهبيل، ومدير الصحة النفسية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر د. إخوان كارلوس.

وتخصصت الدورة في الصحة النفسية لمعالجة حالات الاكتئاب والضغط النفسي التي تنتج عن الحروب والصدمات العصبية التي يتعرض لها كوادر الخدمات الطبية بشكل خاص، وكوادر وزارة الداخلية بشكل عام أثناء ممارسة أعمالهم في حالات الطوارئ.

وشارك في الدورة التي حاضر فيها المختصة ببرنامج مساعدة المساعدين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأستاذة نداء مرتجى، نخبه من كوادر معهد ضباط الإسعاف التابع للخدمات الطبية.

من جانبه، أكد صالح أن هذه الدورات التخصصية النوعية تأتي ضمن برنامج متكامل لتجويد الخدمات المقدمة للجمهور من قبل كوادر الخدمات الطبية في جميع المجالات.

بدوره، أوضح الهبيل أن هذه النخبة ستكون نواة عمل برنامج مساعده المساعدين في تدريب كوادر جديدة لدى المديرية في المستقبل.

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