الننى يقود أرسنال أمام إيفرتون فى موقعة حسم المقعد الأوروبي

يستضيف فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني، نظيره إيفرتون ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

ويحتضن ملعب الإمارات مواجهة فريق أرسنال ضد إيفرتون، فى الخامسة مساء اليوم، الأحد بالجولة 38 والأخيرة من البريميرليج.

ويحتل أرسنال المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن توتنهام صاحب المركز الرابع، فيما يتواجد فريق إيفرتون فى المركز 16 برصيد 39 نقطة فى ترتيب البريميرليج.

ويقاتل فريق أرسنال للفوز بالمباراة بهدف الانتصار، وخطف المركز الرابع لحسم مقعد في دوري أبطال أوروبا، والعودة من جديد إلى سكة الانتصارات بعدما تراجعت نتائجه في الفترة الأخيرة، وفشله في إنهاء الموسم ضمن الكبار.

وخسر أرسنال آخر مباريتين له بالدوري الإنجليزي، أمام كل من توتنهام ونيوكاسل، ليفشل في حجز مقعده ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، ويتأهل على حسابه السبيرز.

وتلقى أرسنال الهزيمة فى المباراة قبل الماضية أمام توتنهام بثلاثة أهداف دون رد، لتتبدد أحلامه فى التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وبعدها خسر أيضًا من نيوكاسل بهدفين دون رد.

ونجح إيفرتون فى ضمان التواجد ضمن الكبار بعدما كان مهددًا بالهبوط بانتصاره في المباراة الماضية على فريق كريستال بالاس بثلاثة أهداف لهدفين.

ومن المتوقع أن يدخل أرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رامسدال.

الدفاع: بن وايت، جابرييل، تافاريس، تاكيهيرو تومياسو.

الوسط: تشاكا، محمد النني، أوديجارد.

الهجوم: ساكا، إيميل سميث روي، ناكيتياه.

ويدخل أرسنال المباراة بهدف الفوز ، بعد تراجع في النتائج الأخيرة وفشل في إنهاء الموسم بين الكبار ، ليعود إلى سلسلة الانتصارات المتتالية، ويحتل أرسنال حاليا المركز الخامس في الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة بفارق نقطتين فقط عن توتنهام صاحب المركز الرابع والمركز 16 مع إيفرتون 39.

وضمن إيفرتون مكانه في قائمة اللاعبين الكبار بعد أن هدد بالسقوط بفوزه في المباراة الأخيرة على كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.