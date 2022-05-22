وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستهدف المزارعين شرق غزة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابين جنوب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية هل يسبب تناول الفيتامينات زيادة فى الوزن؟ وكالة الرأي الفلسطينية الجلاء وخدمات البريج حبايب بالدرجة الأولى وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يستضيف فياريال فى ختام الدوري الإسباني الليلة وكالة الرأي الفلسطينية الننى يقود أرسنال أمام إيفرتون فى موقعة حسم المقعد الأوروبي وكالة الرأي الفلسطينية جامعة الأقصى تنظم يومًا علميًا حول "تربية الطفل" وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالاختناق جراء قنابل الاحتلال شرق بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب برصاص مستوطن بالقدس المحتلة
أخبار » الرياضة و الملاعب

برشلونة يستضيف فياريال فى ختام الدوري الإسباني الليلة

22 آيار / مايو 2022 08:13

11
11

يستضيف فريق برشلونة الإسبانى منافسه فياريال، فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني بالموسم الجاري 2021-2022.

ويدخل برشلونة مواجهة الليلة محتلا المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة جمعها من الفوز فى 21 مباراة والتعادل فى 10 لقاءات وخسارة 6 مواجهات وتسجيل 68 هدفاً وتلقي 36، فيما يأتي فياريال في المركز السابع برصيد 56 نقطة.

ويسعى برشلونة لختام الموسم الحالي من الليجا بأفضل طريقة ممكنة، واستعادة نغمة الانتصارات بعدما تعادل سلبيا مع خيتافي على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وشهدت قائمة برشلونة لمواجهة فياريال عودة الثنائي رونالد أراوخو بعد تعافيه من الإصابة، وجوردى ألبا، فيما يغيب فرينكي دي يونج للإيقاف وللإصابة بجانب إريك جارسيا، جيرارد بيكيه، سيرجي روبيرتو، سيرجينيو ديست، بيدري، ونيكو.

وفى نفس التوقيت، يحل أتلتيكو مدريد ضيفا ثقيلا على ريال سوسيداد بملعب "أنويتا"، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة، وتأهل رسميًا إلي دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما يأتي ريال سوسيداد في المركز السادس برصيد 62 نقطة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز إسعاد الطفولة يستعرض ثقافات الشعوب في فعالية للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟