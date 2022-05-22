برشلونة يستضيف فياريال فى ختام الدوري الإسباني الليلة

يستضيف فريق برشلونة الإسبانى منافسه فياريال، فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني بالموسم الجاري 2021-2022.

ويدخل برشلونة مواجهة الليلة محتلا المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة جمعها من الفوز فى 21 مباراة والتعادل فى 10 لقاءات وخسارة 6 مواجهات وتسجيل 68 هدفاً وتلقي 36، فيما يأتي فياريال في المركز السابع برصيد 56 نقطة.

ويسعى برشلونة لختام الموسم الحالي من الليجا بأفضل طريقة ممكنة، واستعادة نغمة الانتصارات بعدما تعادل سلبيا مع خيتافي على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وشهدت قائمة برشلونة لمواجهة فياريال عودة الثنائي رونالد أراوخو بعد تعافيه من الإصابة، وجوردى ألبا، فيما يغيب فرينكي دي يونج للإيقاف وللإصابة بجانب إريك جارسيا، جيرارد بيكيه، سيرجي روبيرتو، سيرجينيو ديست، بيدري، ونيكو.

وفى نفس التوقيت، يحل أتلتيكو مدريد ضيفا ثقيلا على ريال سوسيداد بملعب "أنويتا"، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة، وتأهل رسميًا إلي دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما يأتي ريال سوسيداد في المركز السادس برصيد 62 نقطة.