الحكم المحلي والهيئات المحلية تناقشان عدد من القضايا

غزة-الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي اجتماعها الأول مع الهيئات المحلية تصنيف (c) والتي ستكون بشكل دوري لمناقشة أهم القضايا والتي بحاجة إلى حلول لتقديم خدمة أفضل للمواطن.

وترأس اللقاء وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير وبحضور كافة رؤساء البلديات تصنيف (c).

واستعرض اللقاء عدة مواضيع أهمها المستجدات الحكومية من (تقييم البلديات _ الدعم الحكومي_ نسبة توزيع الدعم الحكومي )؛ إنجاز البلديات ودورها المجتمعي الهام، إضافة إلى مناقشة واقع الهيئات المحلية.

كما وناقش الحضور تطوير عمل الهيئات المحلية وذلك من خلال تحديث الأنظمة واللوائح, ومن ثم الحديث عن مشروع حوسبة البلدية الذكية، إضافة إلى القرارات والتعميمات الصادرة عن اللجنة العليا للسياسات والتخطيط.