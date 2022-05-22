سلطة المياه: تخفيض رسوم ترخيص البئر السياحي 50%

غزة- الرأي

استقبل رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د. يوسف ابراهيم رئيس جمعية الشاليهات السياحية بغزة م. وليد الجدي لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الطرفين.

حيث أوضح رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د. يوسف ابراهيم أن اللقاء جاء في اتجاه تنظيم الحالة المائية في قطاع غزة على صعيد قطاع الشاليهات وآلية المحافظة على مصادر المياه فيما كان الاجتماع بحضور كلا من عضو مجلس ادارة جمعية الشاليهات رأفت الخضري ومدير عام وحدة مصادر المياه في سلطة المياه وجودة البيئة م. مازن البنا.

فيما اتفق الطرفان على عدة تفاهمات تتجه نحو المصلحة العامة من أبرزها تخفيض رسوم ترخيص البئر السياحي بنسبة 50 %، بالإضافة الى تركيب عدادات مياه لكل بئر يُمنح من خلالها صاحب الشاليه كمية مياه مجانية محددة حسب مساحة الشاليه، بالإضافة الى متابعة الارشاد البيئي لأصحاب الشاليهات وتطوير آليات العمل لمعالجة المياه العادمة من المسابح واعادة استخدامها في ري المزروعات للأراضي الزراعية المجاورة.

في حين أوضح مدير عام وحدة الشؤون التنظيمية والقانونية في سلطة المياه وجودة البيئة م. سامح أبو زعنونة أن نسبة التخفيض لأصحاب الشاليهات جاء بناء على توصية من لجنة المتابعة الحكومية فيما أكدت اللجنة بناء على توصيات سلطة المياه وجودة البيئة أن نسبة التخفيض محددة بمدة معينة لا تتجاوز الــ 90 يوما.

حيث أوصى رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د. يوسف ابراهيم في نهاية اللقاء بضرورة وأهمية تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الطرفين لمتابعة التفاهمات وطرق تحديد كميات المياه المستخدمة، وتحقيق شروط الجودة للخدمة المقدمة للمواطنين.