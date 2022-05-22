الشفاء الطبي يجري عملية جراحية لستينى يعاني آلام في الصدر

غزة-الرأي

أجرى قسم جراحة القلب المفتوح برئاسة د. ساهر أبو غالى بمجمع الشفاء عملية عاجلة بزراعة ثلاث وصلات للشرايين التاجية لمريض فى أواخر الستينات من عمره بمجمع الشفاء كان يعاني من آلام شديدة في الصدر عند بذل أدنى مجهود.

وقال د.أبو غالى خلال لقاء اعلامى معه اليوم:"أنه تم إجراء قسطرة عاجلة للمريض تبين من خلالها وجود انسداد شديد في الشرايين التاجية الثلاثة الأساسية المغذية لعضلة القلب بالإضافة إلى وجود انسداد شديد في الجذع الأساسي الأيسر، مما استدعى إجراء عملية عاجلة (إنقاذ حياة) للمريض الذي تعرض إلى جلطة قلبية حادة أثناء التحضير لعملية القلب المفتوح، و تم إجراء عملية زراعة ثلاث وصلات للشرايين التاجية، ثم متابعة المريض في العناية المركزة حتى خروجه من القسم" .

واعتبر د.ابو غالى هذه العملية من عمليات انقاذ الحياة و العاجلة وتحتاج إلى مهارة عالية حيث تكللت بالنجاح. وثمن د.أبو عالى جهود فريق جراحة القلب الذى كان على جهوزية عالية من خلال التعاون الكامل بين كافة أعضائه من أطباء التخدير و من تمريض العمليات و تمريض العناية المركزة و تمريض القسم ، و كذلك التعاون بين قسم جراحة القلب بمجمع الشفاء الطبي (و هو القسم الوحيد في قطاع غزة) و قسم القسطرة القلبية بمجمع الشفاء.

وفى هذا السياق، كرمت عائلة أبو علوان في قطاع غزة اليوم، الكوادر الصحية في قسم جراحة القلب المفتوح برئاسة د.ساهر أبو غالي استشاري ورئيس قسم جراحة القلب المفتوح بمجمع الشفاء الطبي بحضور مدير عام المجمع د.محمد ابو سلمية على جهودهم المباركة في انجاح عملية جراحية لنجلهم تكللت بالنجاح متمنيين لهم مزيدا من التوفيق والنجاح.