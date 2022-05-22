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تعد من الحالات النادرة..

مستشفى بيت حانون يجرى عملية استئصال كامل للقولون لطفل

22 آيار / مايو 2022 10:30

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غزة-الرأي

أجرى قسم الجراحة برئاسة د. رائد طبيل بمستشفى بيت حانون عملية استئصال كامل للقولون لمريض لم يتجاوز ١٧ عاما، ويعانى من ضمور دماغي وعمر بيولوجي لا يتجاوز ال٥ سنوات و بوزن ٣٠ كجم .

وأوضح د.طبيل أن المريض حضر للمستشفى قبل ٢٤ ساعة من توقيت العملية الطارئة، وكان يشكو من آلام بطن و انتفاخ حاد في البطن ، مضيفا:" وبعد اجراء التصوير الإشعاعي و التلفزيوني و الطبقي و كافة التحاليل المخبرية تبين وجود انسداد معوي بسبب التفاف الأمعاء و كذلك تضخم القولون التسممي volvulus with toxic megacolon."

وقال أنه تم اجراء عملية استكشاف للبطن حيث تبين وجود التفاف كامل للقولون المستعرض مع وجود غرغرينة في القولون ، وعلى أثر ذلك تم استئصال كامل للقولون، ومن ثم تحويل المريض للمتابعة بعد العملية إلى العناية المكثفة لاستكمال العلاج. وعدّ د.طبيل هذه الحالات من الحالات النادرة نظرا لأن حالات الالتفاف تحصل عادة في قولون السيقما أو الاعور و نادرا حدوثها في المستعرض.

ووجه د.طبيل شكره لطلقمه المشارك فى العملية على جهوده فى إنجاح تلك العملية الى أنقذت روحا بشرية بعد اجراء عمليات التشخيص السريعة والدقيقة التى تكللت بنجاح هذه العملية، حيث ضم الفريق المشارك كلا من د. وائل الكيلاني و د. د نزار المقيد ، ومن طاقم التخدير د رائد الزعانين، و من التمريض حكيم وائل نعيم و الحكيم محمد البس.

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