وزارة الاتصالات و "بيتا" تحتفلان باليوم العالمي للاتصالات

غزة-الرأي

احتفلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واتحاد شركات أنظمة المعلومات "بيتا"، بفعالية اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2022، وذلك برعاية شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل ويأتي احتفال هذا العام بعنوان "التكنولوجيات الرقمية من أجل كبار السن والتمتع بصحة جيدة في مرحلة الشيخوخة" لليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات الذي يُحتفل به سنوياً منذ عام 1969.

وحضر الاحتفال كلا من وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م. سهيل مدوخ و أ. رامي أبو العون نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد شركات انظمة المعلومات بيتا- ومحمد أبو نحلة مدير عام إدارة إقليم غزة و أ. عمر شمالي مدير إقليم غزة بشركة جوال والسيد وليد الحصري رئيس الغرفة التجارية وممثلين عن القطاع العام والأكاديمي والخاص والنقابي.

وأوضح وكيل الوزارة م. سهيل مدوخ أن شعار هذا العام " بعنوان " التكنولوجيا الرقمية من أجل كبار السن والتمتع بصحة جيدة في مرحلة الشيخوخة يمثل قيمة سامية الا وهي الوفاء؛ ومن المكارم العظيمة والفضائل الجسيمة البر والإحسان إلى كبار السن، ورعاية حقوقهم، والقيام بواجباتهم، الوفاء لكبار السن لآبائنا وامهاتنا لمن ربونا و رعونا وضحوا من اجلنا ومن لهم حق علينا ؛ وها نحن اليوم نسخر التكنولوجيا ونوظفها لخدمتهم وتحسين سبل معيشتهم و حياتهم ليعيشوا مرحلة الشيخوخة بصحة جيدة في ظل عالم رقمي ; نعمل على تعزيز الوصول للتكنولوجيا لكبار السن بما ييسر المتابعة الصحية وتلبية متطلباتهم عبر وسائل التكنولوجيا في ظل احتياجاتهم المتزايدة في الاعتماد على الاخرين؛ وهدفنا ينصب نحو استحداث بيئة رقمية متخصصة لكبار السن لتحسين ظروف حياتهم والتمتع بشيخوخة بصحة جيدة وحياة ميسرة".

وقال وكيل الوزارة إن اقتران تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات بعجلة التطور وتسريع التحول الرقمي والحلول الابتكارية في الخدمات المقدمة على مستوى كافة القطاعات والتحول نحو الحكومة الذكية الرقمية ليشكل داعما رئيسيا لمجالات الرعاية الصحية والتعليم والتنمية الاجتماعية والمالية والتنمية المستدامة للوصول لمجتمع معلومات شامل وتوظيف لتكنولوجيا بشكل فعال والتي تنسجم مع المقاصد الرئيسية المتعلقة بالتحول الرقمي في برنامج التوصيل 2030 (‏2030 Connect) والمقر من الاتحاد الدولي للاتصالات من أجل مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة بحلول عام 2030.

وأكد وكيل الوزارة أن التكنولوجيا تلعب دور هاماً في تجاوز الأزمات التي تعصف بالعالم كما حدث في جائحة كورونا وتحقيق التنمية وتجويد حياة المواطنين مبيناً أن الوزارة اعتمدت الإطار الاستراتيجي لعملها للأعوام 2024-2022، وشكلت الوزارة مجلسًاً استشاريا لها موضحاً أن الوزارة اعتمدت رزمة من مبادرات التحول الرقمي على المستوى الحكومي سيتم تنفيذها من خلال كوادر المؤسسة الحكومية وبمشاركة من شركات القطاع الخاص.

ونوه وكيل الوزارة أن الوزارة اعلنتً عن إطلاق البوابة الموحدة للمعاملات الحكومية وتطبيق حكومي والذي يشمل حتى الان على ما يزيد عن 60 خدمة تقدم بشكل الكتروني كامل موزعة على أكثر من 12 دائرة حكومية، وطورت الوزارة إطار فني برمجي لتطوير الخدمات الالكترونية يحقق المرونة والسرعة في تطوير الخدمات الالكترونية وأنشأت الوزارة مركزاً للدعم الفني للخدمات الالكترونية الحكومية مشيراً إلى ان الوزارة تؤمن بأن الوصول المتكافئ إلى التكنولوجيا الرقمية أمر هام لتحقيق الازدهار والتنمية.

واستعرض وكيل الوزارة إلى ابرز مؤشرات خدمات الاتصالات والانترنت حيث وصل عدد مشتركي الاتصالات الخليوية المتنقلة 4.1 مليون اشتراك و وصلت نسبة توفر شبكة الانترنت للمشتركين 99.7% و وصل عدد مشتركي الانترنت فائق السرعة 405 ألف و وصل عدد خطوط الهاتف الثابت 486 ألف حيث تجاوز متوسط سرعة النفاذ للإنترنت 14.5 ميجا بت ، كما وبلغ عدد مشتركي الانترنت (نفاذ ولا سلكي) في قطاع غزة حوالي 191 ألف مشترك مع نهاية عام 2021 مقارنة بـ 130 ألف مشترك نهاية العام 2020 وبلغت سعة الانترنت الفقري 161 جيجابت/ثانية مع نهاية العام 2021 بزيادة تقدر بـ 59% مقارنة بالعام 2020.

كما استعرض أبرز المؤشرات المتعلقة بكبار السن والتكنولوجيا والاتصالات حيث ان 53 % من كبار السن يستخدمون الانترنت، و77% من كبار السن يمتلكون هاتف نقال، و50 ٪ من كبار السن يمتلكون هاتف ذكي.

وذكر وكيل الوزارة إلى ان قطاع غزة ما زال يعاني من منع الاحتلال من تشغيل شبكات الجيل الثالث والجيل الرابع، الأمر الذي يقوض الاقتصاد الفلسطيني والتنمية ويضعف مقومات ومرتكزات التحول الرقمي داعيا إلى تمكين الأسر الفلسطينية من الحصول على سرعات تواكب التطور الرقمي العالمي، منحت الوزارة مؤخراً الموافقة لعدد من الشركات لبناء شبكات الألياف الضوئية (FTTH) مما سيتيح تقديم خدمات الإنترنت بسرعات عالية تصل إلى 1 جيجا/ثانية، وبأسعار منافسة ومعقولة.

من جانبه قال أ. رامي ابو العون نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد شركات انظمة المعلومات بيتا ان كبار السن أصبحوا ينافسون الشباب في المجال التكنولوجي حيث أصبح كبار السن يهتمون بالتطور التكنولوجي.

وبين أبوالعون ان كبار السن أكثر انخراطا في مجال تكنولوجيا المعلومات والتطور الرقمي داعيا جميع جهات الاختصاص إلى تسريع العمل بالبرامج والتطبيقات لكبار السن والتي ستساهم على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للشيخوخة الصحية.

وتحدث م. محمد أبو نحلة مدير عام إدارة إقليم غزة أن هذه المناسبة تأتي هذه السنة بشكل مختلف والني تأتي من أجل تطويع التكنولوجيا لأهم شريحة وكنز مجتمعنا كبار السن.

وأكد أبو نحلة ان شركة الاتصالات تعمل على خلق جيل جديد من أجل دمج كبار السن في هذا العصر الرقمي وهو تحقيقا لهذا اليوم.

وبين ان شركة الاتصالات الفلسطينية أطلقت خدمة بالتل فايبر على كافة المستويات بعد نجاح الفترة التجريبية بما يرقى الى طموحنا في تقديم خدمة مميزة عبر الألياف الضوئية وصولاً إلى انتشارها في كافة مناطق قطاع غزة.

وأكد ان شركة الاتصالات تعمل من اجل توفير التقنيات واكثرها تطورا للمواطن الفلسطيني وخاصة كبار السن وعلى كافة فئات المجتمع.

وتم خلال فعالية يوم الاتصالات المجتمع المعلومات 2022 جلسة حوارية بعنوان " الواقع و التحديات التي تواجه الدمج الرقمي لكبار السن" حيث ضمت جلسة النقاش م. اشرف اليازوري رئيس الجلسة وكلا من أ. صبري المدني رئيس مجلس رعاية كبار السن ود كمال المصري مدير عام الحكومي الذكية في وزارة الاتصالات وفواز العلمي مدير عام شركة سكربتا للاستشارات والتنمية و احمد أبو ليلة رئيس التحول الرقمي في بنك فلسطين و لؤي فريجة مدير دائرة انظمة المعلومات في وزارة الصحة وعوني الطويل المدير التجاري لشركة الاتصالات الفلسطينية والتي اوصت بضرورة العمل على اقرار قانون كبار السن و العمل على تحديث التطبيقات والتي تساعد كبار السن على استخدم تكنولوجيا المعلومات وخاصة تطبيق صحي مخصص لكبار السن .

وتخلل اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات2022 قصة نجاح لأحد المستفيدين من مشروع محو الأمية الرقمية وكما تخلل نقاشات ومداخلات والتي تهدف للتركيز على التحول الرقمي في الخدمات المختلفة بما ينعكس بالأثر الكبير والإيجابي على تجويد حياة المواطنين عامة وكبار السن خاصة.

