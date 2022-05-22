بلدية خان يونس تبحث مؤشرات الأداء لخدمات المياه والصرف الصحي

غزة-الرأي

نظم مجلس تنظيم قطاع المياه و بلدية خان يونس لقاءً لبحث مؤشرات الأداء لخدمات المياه والصرف الصحي للعام 2021م.

وحضر اللقاء رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، وأعضاء لجنة الخدمات بالمجلس البلدي م. حمدي الشاعر ، وأ. مروان ابو شمالة، والقائم بأعمال مدير دائرة المياه والصرف الصحي م. ياسر شعت ومهندسو الدائرة، وممثلو مركز خدمات الجمهور ، ومدير الدائرة المالية أ.فريد سليم، بحضور مستشار مجلس تنظيم قطاع المياه أ. رامز المدهون ومساعده م. عبد الله حجازي .

وتأتي أهمية اللقاء في متابعة الأداء الفعلي للحالة التشغيلية لخدمات المياه والصرف الصحي على المستوى المالي والتشغيلي والفني، مما يساعد البلدية على تحسين أدائها وتجنب أي نوع من القصور في العمليات التشغيلية والتكاليف وكذلك متابعة عملية تدقيق وتصحيح البيانات نظرًا لأهميتها.

وتم خلال اللقاء استعراض الجهود السابقة في جمع وتحليل البيانات وعرض مؤشرات الأداء لخدمات المياه الصرف الصحي في بلدية خان يونس من أجل توضيحها قبل اعتمادها بشكل نهائي في التقرير الوطني الذي يتم إصداره شاملاً جميع مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى قطاع غزة والضفة الغربية، وبذلك يمكن الحصول على مؤشرات مالية وفنية وتشغيلية وغيرها من المؤشرات المتعلقة بذلك بهدف تجويد خدمة المياه والصرف الصحي.

