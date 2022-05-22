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بلدية دير البلح تغلق المصارف التي تعرضت للسرقة

22 آيار / مايو 2022 10:46

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غزة-الرأي

قامت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة  بإغلاق مصارف مياه الأمطار التي تعرضت للسرقة من قبل الأشخاص الأمر الذي يلحق الضرر بالمواطنين والمصلحة العامة.
واكدت البلدية حرصها على المصلحة العامة وحياة المواطنين سيما الأطفال واستشعارها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها قام عمال الصيانة إغلاق مصارف مياه الامطار في شارع عكيله بجوار مدارس الوكالة، شارع صلاح الدين، داعية المواطنين إلى الانتباه لمن يحاول العبث فيهم والتبليغ عنهم.
وبينت أن هذه الأعمال تثقل كاهل البلدية سيما في الظروف التي تمر بها ولكن هذا لا يثنيها عن القيام بواجباتها تجاه المدينة ومواطنيها، لافتة إلى ضرورة التعاون مع المواطنين لمنع تكرار هذه الظاهر وتحمل الكل لمسؤولياته.
 

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