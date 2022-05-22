اجتماع لمناقشة مشروع تمديد خطوط كهرباء أرضية

غزة-الرأي

استضافت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة الاجتماع الخاص باستكمال المباحثات لاختيار مسار الكابل الذي سيصل حتى الحدود المصرية ضمن نفوذ البلدية دير البلح والذي عقدته الإدارة العامة للمشاريع بوزارة الحكم المحلي ومشاركة البلدية، شركة توزيع الكهرباء، وزارة الاشغال، سلطة الطاقة.

ويعد المشروع ضمن المشاريع الاستراتيجية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر سيما ان الخط الوحيد الناقل للكهرباء للمحافظات الجنوبية هو خط الضغط المتوسط على شارع صلاح الدين, مما يعني انقطاع الكهرباء عن جميع المحافظات الجنوبية في حال عمل صيانة للكابل الوحيد, الأمر الذي تطلب تقديم التسهيلات اللازمة لإتمام هذا المشروع وطلب دراسات لتقديم مشاريع مشابهة لتمديد خطوط شرق مدينة غزة, وتمديد خطوط غرب مدينة غزة على شارع الرشيد.

وناقش المجتمعون المسار المقترح مع شركة توزيع الكهرباء و بلدية دير البلح وطرح عدة خيارات, والاتفاق المبدئي على مسار للكابل.

كما تم مناقشة نقاط الخلاف بين البلدية وشركة الكهرباء حول مسار الخط الأرضي وشرح الآثار السلبية المترتبة على الزيادة في طول الكابل نتيجة زيادة طول المسار والاثار المترتبة على زيادة عمق الكابل عن حد معين

