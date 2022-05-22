بلدية الزوايدة تشرع بتنفيذ حملة نظافة واسعة

غزة-الرأي

اطلقت بلدية الزوايدة حملة نظافة واسعة لتنظيف شارع صلاح الدين وشواع مدينة الزوايدة بالكامل، لتشمل تنظيف مكبات عشوائية متفرقة وتسوية الشوارع الترابية لتسهيل مرور حركة المركبات والمواطنين .



وتفقد رئيس بلدية الزوايدة ا.سامي ابو محيسن برفقة رئيس بلدية المغازي ا.حاتم الغمري صناع الجمال في القسم وذلك خلال قيامهم باعمال ازالة المخلفات والأتربه من جانبيى شارع صلاح الدين حيث أوضح أن الحملة على شارع صلاح الدين حملة مشتركة بالتعاون مع بلدية المغازي .



وشكر ابو محيسن صناع الجمال في بلدية الزوايدة ، وأشاد بالجهود الحثيثة التي يبذلونها، وتفانيهم في تأدية عملهم وخدمة سكان الزوايدة، من خلال تنظيف شوارعها وأحيائها وجمع وترحيل النفايات .



وأكد ابو محيسن على إصرار بلدية الزوايدة على الارتقاء بواقع البلدية والخدمات المقدمة للمواطنين وعلى رأسها النظافة، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلدية وشح الموارد ، وشدد على أهمية دعم طواقم صناع الجمال الذين يصلون الليل بالنهار من أجل الحفاظ على صحة وسلامة البيئة، مؤكدًا أن البلدية تقدر جهدهم عاليًا في خدمة المدينة والمواطنين مبينا أن الحملة ستشمل كافة أحياء الزوايدة وستستمر لمدة أسبوعين .



وناشد ابو محيسن سكان الزوايدة بضرورة التعاون مع صناع الجمال من خلال الحفاظ على النظافة ووضع النفايات في أماكنها المخصصة وعدم القائها في الأراضي والأماكن المفتوحة

