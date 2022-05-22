لجنة مشروع "التوجيه القيمي" تلتقي وكيل وزارة التربية والتعليم

غزة- الرأي

التقت لجنة مشروع التوجيه القيمي للمؤسسات الحكومية في اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي برئاسة الأستاذ حمدي شعت، وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور زياد ثابت، ضمن جهودها التمهيدية لتنفيذ خطة المشروع.

وضم وفد اللجنة كلاً من الأستاذ نشأت أبو عميرة والأستاذ فطين البنا والأستاذ زكريا جودة والأستاذ محمد دحلان والأستاذ بلال حنيف.

وأثنى رئيس المشروع الأستاذ حمدي شعت، على دور وزارة التربية والتعليم في متابعة أعمال اللجنة الوطنية، ومشاركتهم في العديد من المشاريع التابعة للجنة.

وأشار شعت إلى أن وازرة التربية والتعليم هي أساس غرس القيم الإيجابية في المجتمع، بدأً من تربية النشأ إلى أن يكبر وتظل القيم التي غرست فيه راسخة وأصيلة.

بدوره، رحب وكيل وزارة التربية والتعليم بأعضاء اللجنة بشكل عام، مقدما شكره للجميع كلاً باسمه ولقبه، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك تكامل بين جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، لترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع.

وعلى هامش اللقاء، استعرض ثابت العديد من القضايا المتعلقة بعمل ميثاق متلقي الخدمة مع جهات الاختصاص، وضمنت آلية للتواصل مع أولياء أمور الطلاب، للتأكد من تأثير غرس القيم الإيجابية لدى الطلبة داخل المدرسة وخارجها.

من جانبه، اطلع مدير عام السياسات والتخطيط في الوزارة عائد الربعي، على الخطة الخاصة بمشروع التوجيه القيمي في المؤسسات الحكومية.

وأعرب الربعي عن استعداد وزارة التربية والتعليم لتطبيق بنود وأهداف الخطة، كونها أولوية موجودة في الخطة التشغيلية الخاصة بالوزارة، إلى جانب وجود العديد من نقاط الاتفاق في البرامج المطروحة لدى الوزارة.

واتفقت لجنة مشروع التوجيه القيمي للمؤسسات الحكومية مع وزارة التربية والتعليم، على فتح أفق التعامل فيما يتعلق بمجال عمل المشروع، من خلال منسق الوزارة الأستاذ فطين البنا.

وفي السياق ذاته، اطلعت لجنة مشروع التوجيه القيمي للمؤسسات الحكومية، على مركز خدمات الجمهور بوزارة التربية والتعليم، في مجال إنجاز المعاملات مثل تصديق الشهادات والمنح بالصورة المميزة.

وأشاد شعث بجهود وزارة التربية والتعليم في تقديم الخدمات للجمهور، من خلال تدشين صالة مركز الجمهور والخدمات التي تُقدّم للمراجعين وأبناء شعبنا، لافتاً إلى أن جودة الخدمات المقدمة تُضاهي الخدمات المقدمة في أرقى الدول.

من جهته، رحّب مدير عام التخطيط عائد الربعي بوفد المشروع، مشيداً بجهودهم في المجال القيمي، وأكد أن وزارة التعليم تحرص على تقديم الخدمات للجمهور بأفضل صورة، وذلك ضمن الرؤية الحكومية في هذا المجال.

بينما شرح مدير مركز خدمة الجمهور زكريا الشريف، آلية العمل في المركز، والخدمات المقدمة، والتي تهدف إلى حسن الاستقبال وتوفير المكان المناسب ورضى الجمهور وتقديم الخدمات بسرعة وجودة عالية.