الجنايات الكبرى تصدر حكماً بالسجن المؤبد في قضية مخدرات

غزة- الرأي

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى حكماً بالسجن المؤبد وغرامة مالية على متهم أدين بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، وذلك استناداً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة الجنايات المتهم (م/ع)، بالتهم المسندة إليه في لائحة الاتهام وهي حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار مع العود، وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي مع العود، استناداً لمواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم 7 لسنة 2013م، والاعتداء على مأمور البوليس، استناداً لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 وحكمت بمعاقبته بالحبس المؤبد تخصم منها مدة توقيفه وتغريمه بغرامة مالية قدرها (20000) عشرين ألف دينار، أو الحبس سنتين بدلاً منها، ومصادرة المواد المضبوطة، وإتلاف المواد المخدرة.

يذكر أن هذا الحكم قد صدر عن هيئة الجنايات الكبرى المشكلة من قبل المجلس الأعلى للقضاء حديثاً، والتي تسعى لتطبيق سياسة عقابية رادعة للقضاء على آفة المخدرات والجنايات الأخرى الخطيرة التي تؤثر على أمن واستقرار المجتمع، مع الالتزام بأحكام القانون، وضمان سرعة الفصل في تلك القضايا.