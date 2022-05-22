وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 11 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية تفتيش العمل يُشارك في إحياء اليوم العالمي للسلامة والصحة والمهنية وكالة الرأي الفلسطينية تفتيش عمل الشمال يطلق حملة صيف آمن وكالة الرأي الفلسطينية كلية مجتمع الأقصى تنظم محاضرة حول "الاستعداد للاختبارات النهائية عن بُعد" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنفذ دورة تدريبية حول" صناعة الألبان والأجبان" وكالة الرأي الفلسطينية الجنايات الكبرى تصدر حكماً بالسجن المؤبد في قضية مخدرات وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنظم دورة تدريبية حول" كتابة مقترحات المشاريع " وكالة الرأي الفلسطينية الجنايات الكبرى تصدر حكماً بالسجن المؤبد في قضية مخدرات وكالة الرأي الفلسطينية لجنة مشروع "التوجيه القيمي" تلتقي وكيل وزارة التربية والتعليم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية الزوايدة تشرع بتنفيذ حملة نظافة واسعة
أخبار » الأخبار الحكومية

الجنايات الكبرى تصدر حكماً بالسجن المؤبد في قضية مخدرات

22 آيار / مايو 2022 11:08

غزة- الرأي

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى حكماً بالسجن المؤبد وغرامة مالية على متهم أدين بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، وذلك استناداً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة الجنايات المتهم (م/ع)، بالتهم المسندة إليه في لائحة الاتهام وهي حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار مع العود، وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي مع العود، استناداً لمواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم 7 لسنة 2013م، والاعتداء على مأمور البوليس، استناداً لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 وحكمت بمعاقبته بالحبس المؤبد تخصم منها مدة توقيفه وتغريمه بغرامة مالية قدرها (20000) عشرين ألف دينار، أو الحبس سنتين بدلاً منها، ومصادرة المواد المضبوطة، وإتلاف المواد المخدرة.

يذكر أن هذا الحكم قد صدر عن هيئة الجنايات الكبرى المشكلة من قبل المجلس الأعلى للقضاء حديثاً، والتي تسعى لتطبيق سياسة عقابية رادعة للقضاء على آفة المخدرات والجنايات الأخرى الخطيرة التي تؤثر على أمن واستقرار المجتمع، مع الالتزام بأحكام القانون، وضمان سرعة الفصل في تلك القضايا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنظم محاضرة حول "الاستعداد للاختبارات النهائية عن بُعد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟