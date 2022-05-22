الزراعة تنظم دورة تدريبية حول" كتابة مقترحات المشاريع "

غزة-الرأي

نظمت دائرة التدريب بالتنسيق مع الادارة العامة للتخطيط والسياسات في وزارة الزراعة دورة تدريبية بعنوان "كتابة مقترحات المشاريع، وتعريف بالمنظمات الأهلية العاملة في القطاع الزراعي".

وعقدت الدورة في قاعة مركز التدريب والتطوير بالوزارة،وذلك بحضور كل من م. وائل ثابت مدير عام التخطيط والسياسات، وأ. سامي النخالة مدير دائرة التدريب، وبمشاركة عدد من موظفي الإدارات والدوائر المختلفة بالوزارة.

هذا وافتتح اللقاء أ.سامي النخالة مرحبا بالحضور كافة، ومؤكداً على أن الدورة تهدف لتطوير اداء الموظفين العاملين في مجال كتابة المشاريع والتخطيط بمشاركة 22 متدرباً والذين تم ترشيحهم من الادارات والمديريات بالوزارة.

بدورة ، تحدث م. وائل ثابت على اهمية الدورة وتحديد الاحتياجات وكتابة وصياغة مقترحات المشاريع والتعرف على المنظمات الأهلية العاملة في القطاع الزراعي في فلسطين، وآلية التنسيق معهم في ادارة المشاريع بالاضافة الى تحديد الاوليات التدخلات في القطاع الزراعي،وبناء قدرات الموظفين العاملين في المشاريع الزراعية تزودهم بمهارات مساندة تمكنهم من إعداد مقترحات المشاريع بشكل فعال.

من ناحيتهم ، تحدث المدربان م. محمود يونس وم. أسامة ابو ندى أهمية كتابة مقترحات المشاريع في الوقت الراهن،والخطوات المنهجية لكتابة مقترحات المشاريع،تحليل بيئة وتخطيط وتصميم المشروع.

