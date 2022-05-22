الزراعة تنفذ دورة تدريبية حول" صناعة الألبان والأجبان"

غزة-الرأي

نفذ قسم تنمية المرأة الريفية، بوزارة الزراعة دورة تدريبية متخصصة حول "صناعة الألبان والأجبان" لصالح جمعية رعاية الطالب الفلسطيني لـ ٤٥ سيدة فلسطينية من أجل خلق فرص عمل لهن.

بدورها، قالت مدربة الدورة، م. هدى أبو ندى إن دائرة التنمية الريفية لا تردد ولن تألو جهداً في البحث عن التدريب الجيد لكافة شرائح شعبنا الفلسطيني.

وقدمت أبو ندى للمشاركات شرحاً نظريا وعمليا حول تصنيع الألبان والاجبان، وطرق تصنيعها وكيفية حفظها بالطريقة السليمة، حيث قامت بصناعة أصناف من الجبن والألبان أمام السيدات المشاركات بالدورة.

وعكس التفاعل الكبير للمستفيدات مع المدربة جدوى وأهمية مضمون الدورة التدريبة والتى تشكل فرصة للنساء اللواتي شاركن بالدورة لتأسيس مشاريع صغيرة خاصة، وكيفية تسويق المنتج.

