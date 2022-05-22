تفتيش العمل يُشارك في إحياء اليوم العالمي للسلامة والصحة والمهنية

غزة-الرأي

شاركت الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، في وزارة العمل، بكافة طواقمها، في حفل إحياء اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، واليوم العالمي للعمال، والذي نظمه مركز الديموقراطية وحقوق العاملين في قطاع غزة.

وأكد مدير الإدارة للتفتيش وحماية العمل م. طلعت أبو معيلق، خلال كلمته على ضرورة التزام جميع المؤسسات العاملة في قطاع غزة باشتراطات السلامة والصحة المهنية، بهدف الوصول إلى بيئة عمل آمن ولائق.

وأوضح أبو معيلق الدور الذي تقوم به الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، من خلال مفتشي العمل في مديريات العمل بجميع محافظات القطاع، والجهد الكبير الذي يبذلونه في الزيارات التفتيشية، ورصد المخالفات، وتقديم الإصحاحات التي تحفظ حقوق العمال وصاحب العمل، وتضمن لهم بيئة عمل مناسبة وآمنة.

