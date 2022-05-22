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مهني رفح والتعليم يتفقان على خطة عمل مشتركة

22 آيار / مايو 2022 11:58

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غزة-الرأي

زار مدير دائرة التدريب المهني بمحافظة رفح م. أديب قشطة،  مديرية التربية والتعليم بمحافظة رفح، حيث كان في استقبالهم مدير المديرية أ. أشرف عابدين، ومدير الشؤون الإدارية أ. سمير الحوراني، ومدير العلاقات العامة أ. زايد قشطة، ورئيس قسم التخطيط أ. سعيد شطا.
و جاءت الزيارة في إطار بحث سُبل التعاون المشترك بين التدريب المهني والتربية والتعليم.
وثمّن قشطة جهود مديرية التربية والتعليم في خدمة الطلاب والطالبات، وحرصها على الارتقاء بمستواهم إلى أعلى المراتب والدرجات.
من جانبه ،رحّب عابدين بالوفد الزائر، معبراً عن سعادته باللقاء الذي يعزز روح العمل والتعاون بين المديرية والمؤسسات المهنية.
وأبدى استعداده تقديم كافة التسهيلات والإمكانات التي تساهم في خدمة الطلاب، وتعمل على توفير مهنة مستقبلية لهم.
وتم الاتفاق بين الطرفين على صيغة تفاهمية، وخطة عمل مشتركة تُعني بخدمة الطلاب، بما يتوافق مع توجهاتهم وميولهم ورغبتهم في الالتحاق بالمركز، والتسجيل في الدورات التدريبية المجانية التي تنفعهم في حياتهم العلمية والعملية والمهنية، بهدف دمجهم في سوق العمل.
 

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