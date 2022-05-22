الحكم المحلي تعقد مقابلات شخصية لتشغيل الخريجين

غزة-الرأي

باشرت وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع وزارة العمل باعداد قائمة بأسماء المرشحين لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وصيانة الشوارع المتضررة من عدوان مايو 2021 في العديد من المناطق في محافظات قطاع غزة، وذلك ضمن منحة بقيمة 200 ألف دولار من اللجنة الدولية للصليب الأحمر حيث تم توقيع اتفاقية تفاهم بين الوزارة والصليب الأحمر في وقت سابق.



وتأتي قائمة المرشحين وفق المعايير والمحددات اللازمة لشَغِل الوظائف المتاحة في كل محافظة.



بدوره، قام م. محمود حمدان من الإدارة العامة للمشاريع بتشكيل لجان المقابلات الفنية في محافظات قطاع غزة حيث تتكون اللجان من مشرف من وزارة الحكم المحلي ووزارة العمل والهيئات المحلية "البلديات" ،كما قام ايضاً بالتنسيق مع البلديات بشأن خطة تنفيذ المشروع المقررة، وذلك بتكليف من مدير عام المشاريع.



وشرعت اللجنة المشكلة في محافظة خان يونس بعقد المقابلات الشخصية لعدد من المهندسين والفنيين المتخصصين والعمال المرشحين وفق الاحتياجات المطلوبة.



كما أجرت اللجنة المشكلة في محافظة الوسطى المقابلات الشخصية لعدد من المرشحين في وقت سابق.



وتأتي هذه المشاريع لدعم قطاع الحكم المحلي بتعزيز الاقتصاد المحلي والحد من البطالة وذلك من خلال توفير فرص عمل للخريجين والعمال وبالإضافة إلى تأهيل الطرق والمفترقات الحيوية وأرصفة التي تعرضت للدمار من عدوان مايو 2021 التي تخدم أكبر عدد من السكان في محافظات قطاع غزة.

