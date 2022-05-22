وكالة الرأي الفلسطينية مهني رفح والتعليم يتفقان على خطة عمل مشتركة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُطلع اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك على البرامج القيمية التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تشرع بتطبيق “دليل التوجيه المهني” في المدارس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحكم بـ 5 سنوات إضافية وغرامة على أسرى "نفق الحرية" وكالة الرأي الفلسطينية مؤتمر وطني بغزة بالذكرى الأولى لمعركة "سيف القدس" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: أحكام الاحتلال بحق أسرى "نفق الحرية" انتقامية وكالة الرأي الفلسطينية النخالة: معركة سيف القدس محطة فارقة في تاريخ نضال شعبنا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تفتتح دورة مهارات الحاسوب في الإدارة المدرسية وكالة الرأي الفلسطينية الادارة العامة للتنمية والتخطيط تطلق دليل خدمات الوزارة للعام ٢٠٢٢ وكالة الرأي الفلسطينية الغرفة المشتركة: خيار المقاومة باقٍ ما بقي الاحتلال
أخبار » الأخبار الحكومية

الادارة العامة للتنمية والتخطيط تطلق دليل خدمات الوزارة للعام ٢٠٢٢

22 آيار / مايو 2022 12:58

11
11

غزة-الرأي

أطلقت الادارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي ممثلة بدائرة الجودة وتطوير الأداء المؤسسي دليل خدمات الوزارة للعام ٢٠٢٢ وذلك بحضور د.غازي حمد وكيل الوزارة والمدراء العامون .
بدوره، رحب د.حمد بالحضور مشيدا  باأداء الادارة العامة للتنمية والتخطيط بما قدموه من انجازات لتطوير اداء الوزارة.
من جهته ، قام ا. رياض البيطار مدير عام الادارة العامة للتنمية والتخطيط بتسليم نسخة من دليل الخدمات لوكيل الوزارة بعد ان تم اعتماده من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزارء.
يأتي هذا في ضوء خطة الوزارة في توثيق كافة خدمات الوزارة للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن، وتسعى دائرة الجودة وتطوير الأداء المؤسسي التعاون مع كافة الادارات العامة والوحدات لإضافة كافة الخدمات التي تستخدم او تقر وفق تطورات العمل بوزارة التنمية الاجتماعية
وفي نهاية اللقاء تم تكريم الموظفين الذين شاركوا بتحليل الخدمات ضمن لجنة تحليل الخدمات والمشكلة من م. محمد نصار مدير دائرة الدراسات والاحصائيات وم. محمد الحجار مدير عام وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات وا. .ريم اسليم مدير دائرة الجودة وتطوير الأداء المؤسسي وأ. هلا عطا رئيس قسم الاجراءات وهندسة العمليات.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنظم محاضرة حول "الاستعداد للاختبارات النهائية عن بُعد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟