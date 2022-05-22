الادارة العامة للتنمية والتخطيط تطلق دليل خدمات الوزارة للعام ٢٠٢٢

غزة-الرأي

أطلقت الادارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي ممثلة بدائرة الجودة وتطوير الأداء المؤسسي دليل خدمات الوزارة للعام ٢٠٢٢ وذلك بحضور د.غازي حمد وكيل الوزارة والمدراء العامون .

بدوره، رحب د.حمد بالحضور مشيدا باأداء الادارة العامة للتنمية والتخطيط بما قدموه من انجازات لتطوير اداء الوزارة.

من جهته ، قام ا. رياض البيطار مدير عام الادارة العامة للتنمية والتخطيط بتسليم نسخة من دليل الخدمات لوكيل الوزارة بعد ان تم اعتماده من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزارء.

يأتي هذا في ضوء خطة الوزارة في توثيق كافة خدمات الوزارة للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن، وتسعى دائرة الجودة وتطوير الأداء المؤسسي التعاون مع كافة الادارات العامة والوحدات لإضافة كافة الخدمات التي تستخدم او تقر وفق تطورات العمل بوزارة التنمية الاجتماعية

وفي نهاية اللقاء تم تكريم الموظفين الذين شاركوا بتحليل الخدمات ضمن لجنة تحليل الخدمات والمشكلة من م. محمد نصار مدير دائرة الدراسات والاحصائيات وم. محمد الحجار مدير عام وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات وا. .ريم اسليم مدير دائرة الجودة وتطوير الأداء المؤسسي وأ. هلا عطا رئيس قسم الاجراءات وهندسة العمليات.

