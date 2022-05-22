تعليم الوسطى تفتتح دورة مهارات الحاسوب في الإدارة المدرسية

غزة-الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم بالوسطى دورة مهارات الحاسوب في الإدارة المدرسية، بحضور مدير الدائرة الفنية أ. محمد حمدان، ورئيس قسم الإدارات المدرسية د. سوسن مزيد، ورئيس قسم التدريب أ. رهام البشيتي، ومدربي الدورة أ. عبد الناصر كميل وأ. إيمان أبو سويرح وأ. ياسمين خليفة، ومدراء المدارس ومديراتها وذلك بمختبر الحاسوب بمركز التدريب التربوي بالوسطى.



بدورها، رحبت د. مزيد بالحضور شاكرة جهودهم خلال العام الدراسي ودورهم في إنجاح العام الدراسي، متحدثة عن أهمية هذه الدورة في تطوير المسيرة التعليمية ومهارات المدراء وفي تبادل الخبرات.



ومن جانبها تحدثت البشيتي عن أن الدورة تأتي ضمن مشروع متكامل يسعى لتدريب المدراء على آليات التعامل مع مهارات الحاسوب والتكنولوجيا والصفوف الافتراضية بما ينعكس بصورة إيجابية على المسيرة التعليمية.

