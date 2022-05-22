وكالة الرأي الفلسطينية مهني رفح والتعليم يتفقان على خطة عمل مشتركة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُطلع اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك على البرامج القيمية التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تشرع بتطبيق “دليل التوجيه المهني” في المدارس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحكم بـ 5 سنوات إضافية وغرامة على أسرى "نفق الحرية" وكالة الرأي الفلسطينية مؤتمر وطني بغزة بالذكرى الأولى لمعركة "سيف القدس" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: أحكام الاحتلال بحق أسرى "نفق الحرية" انتقامية وكالة الرأي الفلسطينية النخالة: معركة سيف القدس محطة فارقة في تاريخ نضال شعبنا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تفتتح دورة مهارات الحاسوب في الإدارة المدرسية وكالة الرأي الفلسطينية الادارة العامة للتنمية والتخطيط تطلق دليل خدمات الوزارة للعام ٢٠٢٢ وكالة الرأي الفلسطينية الغرفة المشتركة: خيار المقاومة باقٍ ما بقي الاحتلال
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم الوسطى تفتتح دورة مهارات الحاسوب في الإدارة المدرسية

22 آيار / مايو 2022 01:11

11
11

غزة-الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم بالوسطى دورة مهارات الحاسوب في الإدارة المدرسية، بحضور مدير الدائرة الفنية أ. محمد حمدان، ورئيس قسم الإدارات المدرسية د. سوسن مزيد، ورئيس قسم التدريب أ. رهام البشيتي، ومدربي الدورة أ. عبد الناصر كميل وأ. إيمان أبو سويرح وأ. ياسمين خليفة، ومدراء المدارس ومديراتها وذلك بمختبر الحاسوب بمركز التدريب التربوي بالوسطى.


بدورها، رحبت د. مزيد بالحضور شاكرة جهودهم خلال العام الدراسي ودورهم في إنجاح العام الدراسي، متحدثة عن أهمية هذه الدورة في تطوير المسيرة التعليمية ومهارات المدراء وفي تبادل الخبرات.


ومن جانبها تحدثت البشيتي عن أن الدورة تأتي ضمن مشروع متكامل يسعى لتدريب المدراء على آليات التعامل مع مهارات الحاسوب والتكنولوجيا والصفوف الافتراضية بما ينعكس بصورة إيجابية على المسيرة التعليمية.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنظم محاضرة حول "الاستعداد للاختبارات النهائية عن بُعد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟