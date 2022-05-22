التعليم تشرع بتطبيق “دليل التوجيه المهني” في المدارس

غزة-الرأي

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي- الإدارة العامة للكليات والتعليم التقني والإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة بتطبيق دليل التوجيه المهني بشكل تجريبي على عينة من المدارس الحكومية بقطاع غزة.

ويهدف الدليل بشكل أساسي لتهيئة طلبة المدارس لمواصلة مسيرة التعلم في مؤسسات التعليم العالي، وذلك من خلال دروس تزودهم وتعرفهم بالفرص التعليمية والتخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم ورغباتهم.

وتم تنفيذ تطبيق الدليل تجريباً (اختبار ميداني) بشكل حصص دراسية خلال الفصل الثاني من العام الدراسي 2021-2022 على طلاب (العاشر والحادي عشر والثاني عشر) وذلك من خلال المرشدين التربويين في المدارس التالية :(فلسطين الثانوية للبنين، كفر قاسم الثانوية للبنات، زهرة المدائن الثانوية للبنات، عبد الفتاح حمود الثانوية للبنين، شهداء الزيتون الثانوية "ب " للبنين)

وفي السياق نفسه تم عقد ورشة عمل بحضور المرشدين التربويين في مقر الوزارة للمناقشة والتحليل، والحصول على التوصيات، ومن ثم إجراء التعديلات في الدليل بحسب نتائج الاختبار الميداني.

كما تم تكريم المدارس التي طبّقت الدليل وجميع المرشدين المشاركين في التطبيق.

