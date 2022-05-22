التعليم تُطلع اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك على البرامج القيمية التعليمية

غزة-الرأي

استقبل وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت لجنة مشروع التوجيه القيمي في المؤسسات الحكومية برئاسة أ. حمدي شعت، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين التربويين.

وأكد ثابت أن الوزارة تُنفذ خطة متكاملة لتعزيز القيم في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية، ومن أبرز مفاصل هذه الخطة برنامج غرس وتعزيز القيم الذي يُركز على غرس قيمة واحدة كل أسبوع في نفوس الطلبة في المجال الديني أو الاجتماعي أو الوطني أو الأخلاقي والسلوكي.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن الخطة القيمية لها آثار مميزة ونجاحات في الميدان، لافتاً إلى أن هناك رؤية تطويرية للبرامج القيمية خلال العام الدراسي المقبل تشمل أدلة تعليمية.

ونوّه ثابت إلى أن الوزارة تُرسخ القيم في مراكز الخدمات التعليمية من خلال تأهيل وتدريب موظفي الخدمة على تقديم الخدمات بأفضل صورة ممكنة.

وأكد أن توجهات الوزارة في مجال غرس القيم تنسجم مع جميع الخطط الحكومية لهذا المجال، معرباً عن الاستعداد للتعاون في تطبيق أي برامج من شأنها أن تُفيد الطلبة والمجتمع خاصة في المجال القيمي.

من جهته ثمّن شعت جهود التربية والتعليم في جميع المجالات التربوية ومنها غرس وتعزيز القيم لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية شاهدت فعاليات برنامج غرس وتعزيز القيم الراقي الذي نُفّذ في المدارس خلال العام الدراسي الحالي، واطلعت على التفاعل القوي مع البرنامج في الميدان.

وبيَّن شعت أن اللجنة الوطنية يُسعدها التعاون مع التعليم في تطبيق برامج قيمية تستهدف قطاعات طلابية ومجتمعية وحكومية وذلك ضمن الاهتمام بالقيم في مجتمعنا ككل.

يشار إلى أن لجنة مشروع التوجيه القيمي في المؤسسات الحكومية منبثقة عن اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي في محافظات قطاع غزة.

