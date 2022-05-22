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بلدية خان يونس تستقبل وفدًا إيطاليًا لمناقشة مشاريع تنموية

22 آيار / مايو 2022 01:39

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غزة-الرأي

استقبل رئيس بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة د. علاء الدين البطة وفدًا إيطاليًا لمناقشة سبل التعاون المشترك من خلال تنفيذ المشاريع التنموية للنهوض بواقع المدينة ودفع عجلة التنمية قُدمًا.
وشارك في اللقاء مدير دائرة المشاريع م. موسى الأخرس ومدير وحدة التنمية والاستثمار أ. هيا الأغا.
بدوره، اشاد  د. البطة بالجهود التي يقوم بها الوفد والدعم الإنساني الكبير معبرًا عن سعادته بهذا اللقاء ومقدرًا حجم المساندة والتعاطف اتجاه شعبنا الفلسطيني.
وناقش الوفد جملة من المشاريع أهمها إنشاء شبكة صرف صحي في حي معن شرق المدينة بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي من خلال التوأمة بين بلدية خان يونس ونظيرتها بلدية باري الإيطالية.
وفي ختام اللقاء قام الوفد بزيارة ميدانية للحي المذكور برفقة رئيس قسم الصرف الصحي م. محمد أبو شعر ومنسق المشروع م. بلال المقادمة.
وقد عبر أهالي الحي عن شكرهم وامتنانهم للوفد على جهودهم العظيمة في خدمة أبناء الحي وحاجتهم الملحة لهذا المشروع لإنهاء معاناتهم التي استمرت لسنوات.
 

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