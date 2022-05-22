وكالة الرأي الفلسطينية مهني رفح والتعليم يتفقان على خطة عمل مشتركة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُطلع اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك على البرامج القيمية التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تشرع بتطبيق “دليل التوجيه المهني” في المدارس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحكم بـ 5 سنوات إضافية وغرامة على أسرى "نفق الحرية" وكالة الرأي الفلسطينية مؤتمر وطني بغزة بالذكرى الأولى لمعركة "سيف القدس" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: أحكام الاحتلال بحق أسرى "نفق الحرية" انتقامية وكالة الرأي الفلسطينية النخالة: معركة سيف القدس محطة فارقة في تاريخ نضال شعبنا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تفتتح دورة مهارات الحاسوب في الإدارة المدرسية وكالة الرأي الفلسطينية الادارة العامة للتنمية والتخطيط تطلق دليل خدمات الوزارة للعام ٢٠٢٢ وكالة الرأي الفلسطينية الغرفة المشتركة: خيار المقاومة باقٍ ما بقي الاحتلال
أخبار » الأخبار الحكومية

"المحكمة العسكرية" تصدر أحكامًا بحق متخابرين مع الاحتلال

22 آيار / مايو 2022 01:49

غزة - الرأي

أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في غزة، عدداً من الأحكام بحق متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، في قضايا منظورة لديها.

وقالت المحكمة العسكرية، إن الأحكام تراوحت ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة، والمؤقتة من 7 إلى 15 سنة.

وأضافت أن أحكام محكمة الاستئناف العسكرية طالت كلا من المدانين:

1. المدان (ديب، ع) 42 عاماً سكان مدينة غزة، بالأشغال الشاقة المؤبدة مع احتساب مدة التوقيف، بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية.

2. المدان (نظام، د) 54 عاماً من سكان خانيونس، بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً مع احتساب مدة التوقيف، بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية.

3. المدان (حمادة، ع) 29 عاماً من سكان خانيونس، بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات مع احتساب مدة التوقيف، بتهمة التخابر مع جهات معادية.

4. المدان (ميسرة، ق) 29 عاماً من سكان رفح، بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات.

وأوضحت المحكمة أن الأحكام صدرت وجاهياً، وبالإجماع، وأفهمت علناً.

كما حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المدان (عبد الكريم، خ) 72 عاماً من سكان مدينة غزة، بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات، لافتة إلى أن الحكم قابل للاستئناف.

وجاءت جميع الأحكام أعلاه، بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، والمادة (118) من نفس القانون.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنظم محاضرة حول "الاستعداد للاختبارات النهائية عن بُعد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟