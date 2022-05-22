"المحكمة العسكرية" تصدر أحكامًا بحق متخابرين مع الاحتلال

غزة - الرأي

أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في غزة، عدداً من الأحكام بحق متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، في قضايا منظورة لديها.

وقالت المحكمة العسكرية، إن الأحكام تراوحت ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة، والمؤقتة من 7 إلى 15 سنة.

وأضافت أن أحكام محكمة الاستئناف العسكرية طالت كلا من المدانين:

1. المدان (ديب، ع) 42 عاماً سكان مدينة غزة، بالأشغال الشاقة المؤبدة مع احتساب مدة التوقيف، بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية.

2. المدان (نظام، د) 54 عاماً من سكان خانيونس، بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً مع احتساب مدة التوقيف، بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية.

3. المدان (حمادة، ع) 29 عاماً من سكان خانيونس، بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات مع احتساب مدة التوقيف، بتهمة التخابر مع جهات معادية.

4. المدان (ميسرة، ق) 29 عاماً من سكان رفح، بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات.

وأوضحت المحكمة أن الأحكام صدرت وجاهياً، وبالإجماع، وأفهمت علناً.

كما حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المدان (عبد الكريم، خ) 72 عاماً من سكان مدينة غزة، بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات، لافتة إلى أن الحكم قابل للاستئناف.

وجاءت جميع الأحكام أعلاه، بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، والمادة (118) من نفس القانون.