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الاقتصاد تسجل 12 محضر إتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية

22 آيار / مايو 2022 02:14

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غزة-الرأي

 سجلت وزارة الاقتصاد الوطني 11محضر ضبط لمحال لم تلتزم بالاسعار المحددة من قبل الوزارة ، الى جانب 12 محضر إتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس وذلك خلال 61 جولة وزيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق لمتابعة الأسعار في محافظات قطاع غزة.

بدوره ،نظم قسم الصناعات المعدنية بدائرة الرقابة الصناعية جولات ميدانية على منشآت ومصانع الاثاث المعدني والخشبي لإتمام إجراءات منح الترخيص الصناعي وتجديد الرخص الصناعية.
من ناحيته،  نظم قسم الصناعات الغذائية بدائرة الرقابة الصناعية جوله ميدانية على منشآت صناعية غذائية بمحافظة رفح و خانيونس لمتابعة إجراءات الترخيص ومحاضر تحفظ المعابر والرقابة علي عمليات الانتاج و التأكد من مدي توفر الشروط الصحية والفنية الخاصة بالمخابز .

من جهتها قامت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بتنظم 16 جولة تفتيشية في محافظتي غزة ورفح على محال بيع الذهب والمجوهرات.
 

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