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آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غد الاثنين

22 آيار / مايو 2022 06:49

بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة
بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الاثنين سيكون للمتبقي من الحافلة الثانية، والثالثة، والرابعة من كشف المسافرين رقم (2022/22).

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/20) ، داعية المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ودعت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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