فخر العرب.. الأرقام القياسية تنحني أمام محرز وصلاح

تسابقت الصحف والمواقع الرياضية، في تحديث الأرقام القياسية، التي تحطمت على يد فخر كرة القدم العربية، الثنائي رياض محرز ومحمد صلاح، بعد تتويج محارب الصحراء بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز مع فريقه مانشستر سيتي، وحصول الفرعون على جائزتي أفضل هداف وصانع ألعاب في الدوري الأكثر شهرة وتنافسية في كل أرجاء العالم.

وحافظ النادي السماوي على لقبه المفضلة للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في آخر خمس سنوات، بعد سيناريو هيتشكوكي، أعاد إلى الأذهان لحظات ما قبل دراما 2012، بالتأخر أمام أستون فيلا بهدفين نظيفين عند الدقيقة 75، قبل أن يستفيق رجال بيب غوارديولا من سباتهم، بتسجيل 3 أهداف في غضون 6 دقائق، لينجو السيتي وجماهيره من غضبة ليفربول، الذي قاتل على اللقب حتى الثانية الأخيرة، بفوزه على ولفرهامبتون بثلاثية مقابل هدف في نفس التوقيت.

وسيطر الثنائي العربي على نصيب الأسد، فيما يخص لغة الأرقام والإحصائيات، منها على سبيل المثال، نجاح محرز في معانقة لقب الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الرابعة في مسيرته الاحترافية، معادلا إنجاز الفيل الإيفواري ديديه دروغبا، الذي كان يتفوق على نظرائه الأفارقة بحصوله على البريميرليغ 4 مرات خلال ولايتين مع تشيلسي.

ورفع النجم الجزائري مجموع ألقابه مع السيتيزينز للرقم ثمانية، بواقع 3 مرات بريميرليغ ومثلهم كأس الرابطة ومرة واحدة لكل من كأس الاتحاد الإنكليزي والدرع الخيرية، وسبق هذا الكم الهائل من البطولات في الفترة بين عامي 2018-2022، مساهمته الكبيرة في معجزة فوز ليستر سيتي بالدوري الإنكليزي الممتاز موسم 2015-2016، الذي ختمه بالحصول على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

أما صلاح، فكان حديث العالم بأرقامه الفردية الأسطورية، أبرزها عودته لالتقاط الصور مع الحذاء الذهبي، بعد تتويجه بجائزة الهداف للمرة الثالثة في مشواره، مناصفة مع مهاجم توتنهام هيونغ مين سون، ليسير على خطى أساطير الدوري، كرابع لاعب يفوز بالجائزة 3 مرات، بعد آلان شيرار، تيري هنري وهاري كين، فقط الغزال الأسمر يتفوق عليه بجائزة واحدة.

إلى جانب ذلك، بات أبو مكة ثاني لاعب يجمع بين جائزتي الهداف وأفضل صانع ألعاب، بعد أمير السبيرس هاري كين، الذي فعلها الموسم الماضي، وذلك منذ ابتكار الجائزة الثانية الجديدة موسم 2017-2018، غير أنه جعل ليفربول النادي الأكثر فوزا بجائزة الهداف بسبع مرات، ويليه آرسنال بست مرات ثم مانشستر يونايتد وتوتنهام خمس مرات لكل فريق.