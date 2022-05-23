برشلونة يسقط في عقر داره بثنائية أمام فياريال

اختتم برشلونة مسيرته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم خلال الموسم الحالي، بالخسارة صفر / 2 أمام ضيفه فياريال، مساء الأحد، في المرحلة الثامنة والثلاثين (الأخيرة) للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت الأحد عن فوز أتلتيكو مدريد على مضيفه ريال سوسييداد 2 / 1، وإشبيلية على ضيفه أتلتيك بلباو 1 / صفر، وإلتشي على خيتافي 3 / 1، وقادش على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 1 / صفر، وريال مايوركا على مضيفه أوساسونا 2 / صفر، فيما تعادل غرناطة مع ضيفه إسبانيول بدون أهداف.

وارتفع رصيد فياريال إلى 59 نقطة، ليحتفظ بالمركز السابع، الذي يصعد بصاحبه للأدوار المؤهلة لمرحلة المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل، فيما تجمد رصيد برشلونة، الذي تلقى خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم، عند 73 نقطة في المركز الثاني.

وظهر برشلونة بشكل باهت للغاية خلال المباراة التي أقيمت في معقله (كامب نو)، في ظل عدم وجود دوافع لنجومه في اللقاء، بعدما ضمن الفريق الكتالوني الحصول على الوصافة بترتيب المسابقة في وقت سابق، على عكس لاعبي فياريال، الذين بدت عليهم الجدية والحرص على حصد النقاط الثلاث من أجل عدم الابتعاد عن المسابقات القارية في الموسم المقبل.

وأحرز ألفونسو بيدرازا الهدف الأول لفياريال في الدقيقة 41، قبل أن يضيف زميله موسيس جوميز الهدف الثاني في الدقيقة 55 .

واقتنص أتلتيكو مدريد فوزا شرفيا 2 / 1 من ملعب مضيفه ريال سوسييداد.

وبقي أتلتيكو، الذي توج باللقب الموسم الماضي، في المركز الثالث برصيد 71 نقطة، فيما تجمد رصيد ريال سوسييداد عند 62 نقطة في المركز السادس.

وتقدم أتلتيكو بهدف عن طريق رودريجو دي بول في الدقيقة 50، ثم أضاف آنخيل كوريا الهدف الثاني في الدقيقة 68، فيما سجل جون جوريدي هدف سوسييداد الوحيد في الدقيقة 90 .

كما حقق أشبيلية فوزا معنويا 1 / صفر على ضيفه أتلتيك بلباو.

ورغم الفوز، ظل إشبيلية في المركز الرابع برصيد 70 نقطة، في حين توقف رصيد بلباو عند 55 نقطة في المركز الثامن.

ويدين الفريق الأندلسي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه رافا مير، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 68 .

(د ب أ)