مانشستر سيتي يعتذر لحارس مرمى أستون فيلا

اعتذر نادي مانشستر سيتي لروبن أولسن حارس مرمى فريق أستون فيلا، وتعهد بمعاقبة المشجع الذي هاجم الحارس خلال اقتحام جماهير سيتي لأرض الملعب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الجماهير اقتحمت أرض الملعب في عدد من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي ودوري البطولة (شامبيونشيب)، حيث تم حبس مشجع لفريق نوتنغهام فورست لمدة 24 شهرا بعد اعتدائه على بيلي شارب لاعب فريق شيفيلد يونايتد.

ودخل باتريك فييرا، المدير الفني لفريق كريستال بالاس في مشاجرة بعد اقتحام جماهير إيفرتون لأرض الملعب يوم الخميس الماضي، فيما اقتحمت جماهير سيتي ملعب “الاتحاد” بعد الفوز المثير اليوم الأحد على أستون فيلا 3 2/ وهو الفوز الذي ضمن التتويج بلقب الدوري الإنكليزي.

وتواجد الألاف على أرضية ملعب “الاتحاد” بعد الفوز بالدوري الإنكليزي، فيما قال ستيفن جيرارد مدرب فريق أستون فيلا أن حارس المرمى أولسن تعرض لإصابة.

وبسؤاله عن إذا ما كان جميع لاعبي فريقه بخير بعد اقتحام الجماهير للملعب قال جيرارد: “الإجابة هي لا”.

وأضاف: ” حارس مرمى فريقي تعرض لهجوم ، وأعتقد أن تلك الأسئلة يجب أن توجه لغوارديولا ومانشستر سيتي”.

من جانبه، سارع مانشستر سيتي إلى إصدار بيان اعتذار لأولسن.

وذكر النادي في بيانه : “مانشستر سيتي يود الاعتذار لحارس مرمى أستون فيلا روبن أولسن، والذي تعرض لهجوم بعد صافرة نهاية مباراة اليوم عندما دخلت الجماهير إلى الملعب”.

وأضاف: “النادي سيفتح تحقيقا عاجلا حول هوية المعتدي، ومجرد التعرف عليه، سيتم إصدار قرار بمنعه من دخول الملعب إلى أجل غير مسمى”.

(د ب أ)