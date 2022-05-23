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سلطة الأراضي توضح تفاصيل إزالة تعديات في قرية أم النصر

23 آيار / مايو 2022 10:14

غزة - الرأي:

أوضحت سلطة الأراضي بغزة، تفاصيل وحيثيات ازالتها بناء متعدي على أراضي حكومية في قرية أم النصر شمال قطاع غزة.

وقالت السلطة في بيان وصل "الرأي" اليوم الاثنين، إن المواطن سالم عودة درويش أقام إنشاءً حديثًا متعدي على أرض حكومية تبلغ مساحتها 100 مترا مربعا في القسيمة رقم 108 القطعة رقم 1777 في قرية أم النصر شمالي قطاع غزة.

وبينت أن البناء وصل إلى مرحلة الأعمدة وسور محيط ببناء غير مسقوف وذلك خلافا للقانون رقم (5) لسنة 2017م بشأن حظر التعدي على الأراضي والعقارات العامة للدولة.

وبينت أنها قامت بتاريخ 18/5/2022م بعمل محضر ضبط للحالة بمعرفة مأمور الضبط القضائي حيث وثق المختصون أن التعدي عبارة عن أرض بناء غير مسقوف وصل لمرحلة الأعمدة محاط بسور وهو غير مأهول بالسكان.

وأضافت أنه بتاريخ 18/5/2022م تم تحرير إخطار للمواطن المذكور لإزالة التعدي خلال 24 ساعة ولكنه رفض استلام الإخطار من الجهات المختصة، ولم يكن هناك أي سكان أو ممتلكات داخل البناء قيد الإنشاء.

وأوضحت أنها قامت بتاريخ 20/5/2022م بإزالة التعدي إضافة إلى مبنى ثاني غير مأهول أيضًا ولم يتم التعرف على الشخص المتعدي الآخر الذي قام ببنائه.

وأكدت سلطة الأراضي أن منع البناء في الأراضي الحكومية معلن للجميع، وليس هناك عذر لأي متعدي في جميع مناطق قطاع غزة.

كذلك أكدت أن قرار سلطة الأراضي بالإزالة الفورية لأية تعديات على الأراضي الحكومية مبني على القانون وهو معلن لجميع الجمهور ويسري على الجميع دون استثناء.

وشددت سلطة الأراضي أنها لن تسمح بأي حال من الأحوال بالتعدي على الأراضي الحكومية ونشر الأكاذيب والافتراءات والتحريض الذي يشجع على التعديات على الأراضي الحكومية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المحرضين والمتعدين.

 

 

 

 

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